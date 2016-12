2016-12-30 00:04:27.0

Futsal Wer schießt sich ins Finale der Kreismeisterschaft?

Beim zweiten Vorrundenturnier zur Landkreismeisterschaft in Dasing werden die restlichen vier Endrundenteilnehmer gesucht. Der heimische TSV könnte wieder überraschen. Von Reinhold Rummel

Mit dem Landesligisten TSV Aindling und den drei Kreisligisten FC Affing, SSV Alsmoos-Petersdorf und SC Griesbeckerzell stehen bereits vier Teilnehmer für die Finalrunde der Futsal-Landkreismeisterschaft fest. In der Dasinger Schulturnhalle werden am Freitag ab 18.30 Uhr die restlichen vier Tickets vergeben.

In der Gruppe A gehen die beiden Landesligisten Kissinger SC und FC Stätzling als Favoriten ins Rennen. Viel vorgenommen hat sich vor allem Titelverteidiger Stätzling, der den Sprung ebenfalls wieder in die Endrunde schaffen möchte. Abteilungsleiter Manfred Endraß: „Wir haben unseren Fokus heuer sicher auf die Freiluftsaison gerichtet, aber in die Endrunde wollen wir schon kommen.“

Personelle Wechsel beim Titelverteidiger FC Stätzling

Mit Alexander Hörmann (FC Königsbrunn), Marcus Wehren (BC Aichach) und Michael Birnbaum (voraussichtlich zum VfL Ecknach) hat der Stätzlinger Abteilungsleiter in der Winterpause allerdings drei Abgänge zu verzeichnen. Die Kissinger sind nach einigen Jahren der Abstinenz nun wieder in der Halle dabei. Doch auch mit dem Kreisklassisten TSV Friedberg ist zu rechnen. Die Vorrunde zur schwäbischen Meisterschaft im vergangenen Jahr gewann der TSV und stellte seine Futsal-Fähigkeiten unter Beweis. Beim Turnier in Dasing wird wieder Handball-Keeper Benjamin von Petersdorff zwischen den Pfosten stehen. Die Außenseiterrolle fällt in Gruppe A dem Kreisklassisten SV Wulfertshausen zu.

In der Gruppe B geht Landesligist SV Mering als Favorit ins Rennen. Chefcoach Sascha Mölders wird seinen Winterurlaub pünktlich beenden und aus Dubai einfliegen. Neben dem Landesligisten rechnet sich auch Kreisligist BC Rinnenthal etwas aus. Mit zwei Trainingseinheiten hat sich Trainer Vincent Aumiller mit seiner Mannschaft auf die Vorrunde vorbereitet. Als krasser Außenseiter sieht sich der SV Ottmaring um Coach Günter Seiler: „Wir haben zwar den Weihnachtscup in Kissing gewonnen, aber bei diesem Teilnehmerfeld ist die Chance für uns sehr gering.“ Zumal er nicht in Bestbesetzung antreten kann.

Der Vorjahreszweite Dasing ist trotzdem nur Außenseiter

Vom Papier her gehört auch der heimische Kreisklassist TSV Dasing zu den Außenseitern. Trainer Jürgen Schmid wird wieder eine junge Garde auf das Parkett schicken. „Meine Jungs mögen Futsal und nehmen die Herausforderung an.“ Zumal in der Halle viel möglich ist, „allerdings darf man sich keine Fehler erlauben“, setzt er auf den jugendlichen Elan seiner Mannschaft. „Wir wollen zu Hause unserem Publikum etwas bieten und schauen dann, was am Ende des Tages herausspringt.“ Im vergangenen Jahr erreichte der TSV nicht nur die Endrunde, sondern auch das Finale, das dann am Ende der FC Stätzling mit 2:0 für sich entschied.