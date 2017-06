2017-06-06 00:04:46.0

Fußball-Relegation III Wer steigt auf?

Hollenbach II kämpft um A-Klassen-Ticket und hat sogar zwei Chancen

Die reguläre Saison in den Fußball-Spielklassen im Kreis Augsburg ist seit dem Wochenende beendet. Jetzt stehen die Relegationsrunden zu den Kreisligen, Kreisklassen und A-Klassen an. Bezirksspielleiter Reinhold Mießl hat den Fahrplan der Relegationsspiele im Kreis Augsburg nach den letzten Ligaspielen aktualisiert. Der SC Mühlried, der TSV Merching und der TSV Hollenbach II wollen als Vize-Meister aufsteigen.

lKreisliga-Aufstieg Der Zweite der Kreisklasse Aichach, der SC Mühlried, will am Samstag, 10. Juni, gegen den Zweiten der Kreisklasse Neuburg, die TSG Untermaxheim, den ersten Schritt in Richtung Kreisliga machen. Das Spiel findet ab 16 Uhr in Langenmosen statt. Der Sieger der Partie tritt dann am Dienstag, 13. Juni, erneut an. Der Gegner wird zwischen dem FC Langweid und der SpVgg Langerringen, die sich bereits am heutigen Dienstag gegenüberstehen, und dem TSV Firnhaberau ermittelt. Setzt sich im ersten Spiel Langweid durch, kämpft der FC am Samstag, 10. Juni, in Gebenhofen gegen den TSV Firnhaberau (Beginn 16 Uhr).

lKreisklassen-Aufstieg In der Relegation zu den Kreisklassen kämpft der Vize-Meister der A-Klasse Aichach, der TSV Merching, am 10. Juni gegen den Vize-Meister der A-Klasse Augsburg Süd, den TSV Fischach, um einen Platz in der Kreisklasse. Das Spiel findet um 18 Uhr in Wehringen statt. Vorab stehen sich am heutigen Dienstag in Adelsried der TSV Gersthofen II (Vize-Meister Augsburg Mitte) und der SC Biberbach (Vizemeister Augsburg Nordwest) gegenüber. Der Sieger dieser Partie spielt am Sonntag, 11. Juni, um 16 Uhr beim SSV Alsmoos-Petersdorf gegen den Vize-Meister der A-Klasse Neuburg, die DJK Langenmosen II.

lA-Klassen-Aufstieg Die Relegation zu den A-Klassen startet am Mittwoch, 7. Juni. Der Zweite der B-Klasse Aichach, der TSV Hollenbach II, kann sich bereits ab 18.30 Uhr in Göggingen gegen den SV Schwabegg II das Ticket für die A-Klasse sichern. Geht er als Verlierer vom Platz, bekommt er am Sonntag, 11. Juni, ab 15 Uhr in Dasing oder Gebenhofen gegen den FC Alba Augsburg noch eine zweite Chance. (AN)