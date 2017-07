2017-07-11 00:03:26.0

Schach Wolfgang Mack verlässt Aichacher Brett

Spitzenspieler kehrt zu Heimatverein zurück. Bei der Abschlussfeier des BCA gibt es positive Überraschungen

Beim Saisonabschluss der Schachabteilung des BC Aichach hieß es Abschied nehmen von Spitzenspieler Wolfgang Mack. Der Brett-Eins-Spieler kehrt zu seinem Stammverein TG Biberach (Baden-Württemberg) zurückkehrt, da dieser nun um den Aufstieg in die zweite Schach-Bundesliga kämpft. Bei der Feier in den Chrombachstuben in Oberschneitbach gab es aber auch einiges zu feiern.

Bei den Aichacher Meisterschaften gab es eine große Überraschung: Stadtschachmeister wurde Dominik Jacob, der die Favoriten Wolfgang Mack, Christian Glaser und Bernhard Lenz auf die Plätze verwies. Die B-Gruppe gewann Johann Kneifl vor Heinz Neumaier und Egon Schwarzbauer. In der Blitzmeisterschaft siegte Bernhard Lenz gegen Christian Glaser und Andreas Oelrich. Die Pokalmeisterschaft holte sich Wolfgang Mack im Endspiel gegen Bernhard Lenz. Die Schnellschachmeisterschaft gewann Lenz vor Mack und Glaser. Aichacher Jugendstadtmeister wurde überraschend Leo Clauß vor dem Titelverteidiger Felix Pribyl. Auf dem dritten Platz landeten punktgleich Maximilian Iftenie, Jakob Mayer und Kilian Schmidl. Bei allen Meisterschaften waren gegenüber dem Vorjahr mehr Spieler am Werk, berichtete der Vorsitzende Heinz Neumaier.

Erste verpasst den Aufstieg knapp

Die erste Schachmannschaft verpasste den Aufstieg in die Regionalliga nur knapp. Im Nachhinein nicht so schlecht, da mit Wolfgang Mack der erfolgreichste Spieler weggeht. Die zweite Mannschaft muss voraussichtlich die höchste Augsburger Spielklasse wieder verlassen. Bester Spieler war Andreas Oelrich. Die dritte Mannschaft sah Hans Ebenhöh als Besten und in Mannschaft vier blieb Jakob Mayer ungeschlagen vorne.

Der BC Aichach wird heuer 100 Jahre alt und seine Schachabteilung ist seit 70 Jahren dabei. Am 15. und 16. Juli ist der Schachklub der Partnerstadt Schifferstadt zu Gast in Aichach. Gespielt werden am Samstagnachmittag Halbe-Stunden-Partien am Tandlmarkt unter dem Eichenhain. Auch ein großes Freilandschachspiel ist aufgebaut. (nmh)