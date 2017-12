2017-12-05 00:03:28.0

Zwei Siege der Frauen

Volleyball: Aichach I liegt gut im Rennen

Die Aichacher Volleyballfrauen I haben in der Bezirksklasse zwei weitere Siege gegen Friedberg III und Tapfheim eingefahren und sind daher mit nur zwei Niederlagen in der Tabelle weiter vorne dabei.

Trainer Stefan Böck hatte dieses Mal seinen ganzen Kader zur Verfügung, nachdem auch Zuspielerin Veronika Kreitmeier nach dem Urlaub wieder an Bord war. Im Hinspiel hatte Aichach die Partie gegen Friedberg klar in drei Sätzen gewonnen, doch als Gastgeber machte es Friedberg den Aichacherinnen dieses Mal nicht so leicht. Dass es jedoch ein knappes Fünfsatz-Spiel wurde, daran trugen auch die Aichacherinnen mit Verantwortung.

Obwohl der erste Durchgang noch knapp mit 25:23 an Aichach ging, verloren die Paarstädterinnen schon hier den Faden und brauchten unnötige zwei Sätze, bevor sie ihn wiederfanden. Friedberg machte zu Hause mächtig Stimmung und feierte jede gute Aktion, die Aichacherinnen wurden zusehends stiller, beschäftigten sich gedanklich mehr mit dem Gegner und den eigenen Fehlern als mit den eigenen Stärken.

Mit einigen Umstellungen fand Böck aber schließlich doch noch den Schlüssel, um das Aichacher Spiel wieder anzukurbeln. Mit verbesserter Annahme konnten die Zuspielerinnen endlich ihre Angreiferinnen in Szene setzen und Aichach punktete wieder. Auch im Block waren die Mittelangreiferinnen Becky Breitsameter, Elena Mayr und Franca Maiterth nun deutlich präsenter und hielten die gegnerischen Mittelspielerinnen in Schach. Schließlich trugen auch die scharfen Aichacher Aufschläge zum Anwachsen des Punktekontos und letztlich zum Spielgewinn bei. Mit vier klasse Aufschlägen beendete Sandra Heimbuch Satz und Spiel (15:10).

Auch in der zweiten Begegnung gegen Tabellenschlusslicht Tapfheim riefen die Paarstädterinnen nicht ihr bestes Volleyball ab. Doch auch das spricht für Routine und Nervenstärke des Teams: Alle Rückstände wurden aufgeholt und das Match schließlich in drei Sätzen eingefahren (25:23; 25:22; 25:21). „Doch gewinnen, wenn es nicht so läuft, das ist auch eine Leistung!“, freute sich letztendlich Trainer Stefan Böck. (vb)

TSV Alexandra Böck, Rebecca Breitsameter, Karin Heimbuch, Sandra Heimbuch, Jana Khazri, Angelika Kraus, Veronika Kreitmeier, Franca Maiterth, Elena Mayr, Julia Pfleger.