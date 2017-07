2017-07-20 00:04:32.0

Fußball-Landesliga Zweite Pleite im zweiten Spiel

Der TSV Aindling verpatzt den Start in die neue Saison. Nach der Klatsche zum Auftakt unterliegen die Lechrainer gestern Abend beim ersten Heimspiel nach einem späten Tor mit 0:1 im Kreisderby gegen den SV Mering Von Johann Eibl

Wiedergutmachung: Das war das große Ziel der Aindlinger Landesligafußballer drei Tage nach der Abfuhr in Ichenhausen. Dieses Vorhaben ging auch auf, aber nur 80 Minuten lang. Dann erzielte der SV Mering das einzige Tor in diesem Landkreisderby und setzte sich mit 1:0 durch. Damit gab der TSV gleich in der ersten Partie vor eigenem Publikum drei Zähler ab. Genau diese Schwäche wollte man eigentlich in der neuen Saison beheben. Nun traben die Aindlinger nach zwei Auftaktniederlagen in der Tabelle hinterher. Die Meringer dagegen gehören nach zwei Startsiegen dagegen zur Spitzengruppe. Von einem radikalen Umbruch im Team nahm TSV-Trainer Roland Bahl bewusst Abstand. Er nahm lediglich Christian Wink und Kilian Huber aus der Startelf von Ichenhausen und ersetzte sie durch Wolfgang Klar und Moritz Buchhart. Beinahe wären die Aindlinger wieder früh in Rückstand geraten. Harald Kerber hatte in der fünften Minute freie Bahn, scheiterte aber an Torhüter Florian Peischl. Der musste später auch klären, als Kerber erneut Gefahr heraufbeschwor.

Drei Tage nach der 1:5-Niederlage in Ichenhausen war das Ringen um eine Rehabilitation bei der Heimelf durchaus zu spüren. Doch die Verunsicherung, die von dieser Schlappe herrührte, ließ sich nicht so einfach aus den Trikots schütteln. Dazu kamen Temperaturen von 30 Grad und darüber, die den Akteuren auf beiden Seiten zu schaffen machten. So ging man torlos in die Pause, Gleichstand herrschte nach 45 Minuten auch bei den Gelben Karten (je zwei). Dass zu den verwarnten Kickern auch Anton Schöttl gehörte, war mit ein Grund dafür, dass nach der Pause seinen Platz Adrian Müller einnahm. Thomas Kubina absolvierte diesmal sein bislang bestes Spiel, seit er aus Dinkelscherben an den Lechrain kam. Sein elegantes Zuspiel in der 53. Minute eröffnete Buchhart die große Chance zum Führungstreffer. Doch die Kugel trudelte am rechten Pfosten vorbei ins Aus. Und dann durften die Zuschauer erstmals jubeln, ein Kopfball von Simon Knauer landete in den Maschen. Doch der Schiri erkannte auf Abseits.

Markus Gärtner versuchte es mit einem Freistoß aus gut und gerne 30 Metern und verfehlte das Ziel nur knapp. Die Aindlinger machten sich oft genug mit schlampigen Pässen das Leben selber schwer. Von der linken Seite flankte David Englisch nach innen und ließ den Ball auf die Latte aufsetzen. Als Nächster war Knauer an der Reihe, doch SV-Keeper Adrian Wolf konnte aus kurzer Entfernung klären. Mit Mathias Jacobi sollte der Aindlinger Angriff neue Impulse für die Schlussphase erhalten. Auch diese Hoffnung erfüllte sich nicht. Ganz im Gegenteil. Nach einem schnellen Angriff schloss Maximilian Obermeyer mit einem Flachschuss ins linke Eck zum 0:1 ab. Mit einem Fernschuss zwang David Englisch den SV-Torhüter zu einer Parade.

TSV Aindling Peischl, Schöttl (46. Müller), Klar, Hildmann, Raber, Modes, Steger (59. Englisch), Knauer, Buchhart, Ay, Kubina (72. Jacobi).

SV Mering Wolf, Krebold, Wiedemann, Gocevic, Drevs, Cosar, Lutz, Greimel (64. Obermeyer), Kerber, Ersoy (73. Kusterer), Gärtner (86. Stapfer).

Tor 0:1 Obermeyer (81.) Schiedsrichter Sölch (Eichenau) Zuschauer 200.