2017-07-18 16:57:00.0

Landkreis Augsburg Der Kreistag sagt Ja zu neuen AVV-Preisen - will aber Nachbesserungen

Kritiker sehen in der AVV-Tarifreform einen Irrweg. Die Befürworter sprechen von einem Schritt in die richtige Richtung – und hoffen auf Nachbesserungen. Von Christoph Frey

Gegen zwölf Stimmen hat der 70-köpfige Kreistag gestern der Tarifreform für den Augsburger Verkehrsverbund AVV zugestimmt. Sie soll zum 1. Januar in Kraft treten und verspricht ein übersichtlicheres Preissystem, das vor allem für Abokunden günstiger wird. Gelegenheitsfahrer, die Einzel- oder Zeittickets kaufen, zahlen dagegen drauf. Umstritten ist auch die Abschaffung des Senioren-Abos.

Bereits jetzt gibt es zahlreiche Änderungswünsche für das neue Tarifsystem, das in zwei Jahren auf den Prüfstand kommen soll. So liegen aus den einzelnen Städten und Gemeinden mehr als 30 Anträge auf Änderung der Grenzen für die Tarifzonen vor, nach denenen sich der Fahrpreis bemisst. Ebenfalls auf dem Wunschzettel der Politik steht eine flexible Monatskarte, deren Gültigkeit nicht an den Kalendermonat gebunden ist. Entscheidende Frage bei der Überprüfung der Reform soll aber sein: Sorgt sie für mehr Kundschaft in Bus, Bahn und Tram?

Die Befürworter lobten den in den vergangenen zwei Jahren ausgehandelten Tarif gestern als Kompromiss, der vor allem AVV-Kunden aus dem ländliche Raum eine spürbare Verbesserung bringe, weil dort die Abo-Preise deutlich sinken. Gleichzeitig machten CSU, Freie Wähler und Grüne deutlich, dass die Interessen des Landkreises innerhalb des Verbundes, in dem außerdem die Kreise Aichach–Friedberg und Dillingen, die Stadt Augsburg sowie deren Stadtwerke und zwei Eisenbahnunternehmen (Bahn und BRB) mitreden, nur begrenzt durchsetzbar seien. „Wir haben Partner,“ sagte CSU-Fraktionschef Lorenz Müller, während Joachim Schoner von den Grünen von „sehr harten Verhandlungen“ sprach.

Fabian Mehring (Freie Wähler) sah einen „Minimalkonsens“, wegen dem „wir nicht in Jubelstürme ausbrechen“. Mit dem neuen Preissystem sei es nicht getan, warnte Mehring. Es müssten weitere Verberbesserungen folgen – etwa bei der Zoneneinteilung in Königsbrunn. Mit Blick auf Fahrgastzahlen und Defizit sagte der FW-Fraktionschef: „Wir betreiben einen ÖPNV, der immer mehr kostet und den immer weniger nutzen.“

Einzelfahrscheine, Streifenkarten, Monatskarten: AVV-Preise steigen

Auch diesmal wird die Öffentliche Hand drauf legen, um die Reform ins Rollen zu bringen. Weil die Eisenbahnunternehmen weniger Einnahmen befürchten, erhalten sie pro Jahr bis zu 650.000 Euro zusätzlich, wobei dieser „Risikoausgleich“ innerhalb von sechs Jahren abgeschmolzen werden soll. Auf weitere 400.000 Euro pro Jahr werden Einnahmeverluste geschätzt, weil Haltestellen in Neusäß, Stadtbergen und Gersthofen auf Zonengrenzen verlegt werden, damit die Preise für Fahrten innerhalb der Orte nach der Reform nicht durch die Decke gehen.

2015 lag das Defizit des AVV bereits bei 14,6 Millionen Euro. An Fahrgeldern wurden 2016 über 74 Millionen Euro eingenommen. Zu den umsatzstärksten Ticketarten zählten Einzelfahrscheine, Streifenkarten und Monatskarten – bei allen dreien zogen die Preise jetzt im Juni an oder werden das im Januar tun.

Gabriele Olbrich-Krakowitzer (ÖDP/FDP) glaubt nicht, dass das neue Modell bei der Kundschaft ankommt. „Wir werden Kunden verlieren.“ Das befürchten auch die Mitglieder der SPD-Fraktion, welche die Reform ablehnen. Fraktionschef Harald Güller bemängelte die steigenden Einzelfahrpreise und das Aus für das Senioren-Abo. Obwohl es Verbesserungen gebe, laute sein Urteil: „Es wäre deutlich mehr drin gewesen.“

Vertragsstrafen beim Augsburger Verkehrsverbund 1 von 12 vorherige Seite nächste Seite

Der AVV verhängt bei Verstößen gegen Vertragsvereinbarungen Strafen gegen beauftragte Busunternehmen. Die Liste zählt fast 50 Verstöße – hier eine Auswahl aus der Ausschreibung:

Neufahrzeuge zu spät: Neue Fahrzeuge werden nicht zum zugesicherten Termin in Betrieb genommen = > 1250 Euro je Linie und Woche

Verkaufsgerät kaputt Bei Defekt => 150 Euro am Tag

Technik kaputt: Defekte Entwerter, Bildschirme, Rampen, Klimaanlagen, Zielanzeigen, Haltemeldeeinrichtungen => Je Fall 50 Euro

Ohne Fahreruniform: Fahrer trägt nicht die vorgesehene Dienstkleidung => 100 Euro je Fall und Tag

Fahrer raucht: Wenn Fahrer im Bus rauchen, auch bei Leerfahrten und Pausen => 100 Euro je Fall

Handy/Radio am Steuer: Fahrer hört Radio oder nutzt sein Handy während der Fahrt => 100 Euro je Einzelfall/Fahrt

Keine Kontrolle: Eine Fahrausweiskontrolle findet nicht statt, Passagiere steigen nicht vorne ein => 100 Euro je Einzelfall/Fahrt

Keine Ansage: Haltstellen werden vom Fahrer nicht angesagt => 100 Euro je Einzelfall/Fahrt

Fahrt fällt aus: Teilweise oder kompletter Ausfall einer Fahrt, die das Busunternehmen zu verantworten hat => 250 Euro je Fall

Haltestelle wird nicht bedient: Fahrer lässt Passagiere an der Haltestelle stehen => 100 Euro je Einzelfall

Verspätungen: Die das Busunternehmen selbst zu verantworten hat => 50 Euro je Fall. (cli)

