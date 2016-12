2016-12-22 19:47:00.0

JVA Gablingen Tabak und Kaffee sind das größte Geschenk im Gefängnis

Was die Häftlinge in der Gablinger JVA zu Weihnachten erhalten dürfen, ist streng geregelt. Es gibt aber auch viele, die gar nichts bekommen: keinen Besuch, keine Geschenke. Von Manuela Bauer

Früher gab es Omas, die haben für ihren Enkel im Knast einen Kuchen gebacken. Wahrscheinlich meinten es alle gut – manche zu gut. Ein ganzer Kuchen ist bei den Häftlingen nie angekommen, erklärt Zoraida Maldonado de Landauer, die Leiterin der Justizvollzugsanstalt Gablingen: „Wir haben den Kuchen immer auseinandergeschnitten.“ Um sicherzustellen, dass keine Feile eingebacken wurde. So wie im Film? „Das gab es wirklich“, betont die Gefängnischefin.

Doch diese Zeiten sind vorbei. Seit 2008 dürfen Angehörige den Häftlingen keine Päckchen mehr schicken. Stattdessen können sie Geld überweisen – und zwar zu drei Gelegenheiten im Jahr: zu Weihnachten, zu Ostern und zum Geburtstag. Das diesjährige Weihnachtsgeld darf bis zu 112,95 Euro betragen, sagt Maldonado de Landauer. Der Betrag werde jedes Mal landesweit wieder neu festgelegt.

ANZEIGE

Mit dem Geld können die Insassen beim Anstaltskaufmann einkaufen. Am beliebtesten sind Kaffee, Tabak und Schokolade, erzählt die Gefängnischefin – alles Dinge, die es normalerweise im Knast nicht gibt. Weil natürlich auch das Einkaufen reguliert ist, werde unter den Gefangenen gerne getauscht.

Mitbringen dürfen Besucher gar nichts mehr. Selbst Kinderbilder werden vorher überprüft, ob sie nicht mit Rauschgift getränkt wurden, sagt Maldonado de Landauer – ja, auch das ist schon vorgekommen. Die Angehörigen dürfen nur am Eingang Schokolade kaufen: bis zu drei Tafeln, die ein Beamter dem Häftling dann nach dem Besuch überreicht.

Viele brechen den Kontakt ab

Doch es gibt Insassen, die bekommen nichts von all dem. Keinen Besuch, keine Geschenke. Es sind etwa 100 in Gablingen, die völlig mittellos sind und keinen Familienanschluss mehr haben, schätzt Kathrin Pöhlmann vom Sozialdienst. Das hat verschiedene Gründe: Bei manchen leben die Angehörigen im Ausland. Bei anderen wenden sich Partnerin, Eltern oder Kinder ab, sobald der Mann, Sohn oder Vater im Gefängnis sitzt. Sie brechen den Kontakt sofort ab – „obwohl hier doch viele sind, die Ersthäftlinge sind, oder in Untersuchungshaft sitzen, wo ihre Schuld noch gar nicht bewiesen ist“, sagt Pöhlmann. Die Sozialpädagogin meint: „Es ist traurig zu sehen, dass es hier so viele gibt, die gar keinen haben.“ 100 Männer, das ist etwa ein Viertel der Gablinger Häftlinge.

So sieht es in der neuen JVA Gablingen aus

Am Heiligen Abend werden sie trotzdem ein Geschenk bekommen. Das einzige im ganzen Jahr. Der Lions Club Augsburg hat für sie Tüten gepackt. Darin: ein Schokoweihnachtsmann, zwei Tafeln Schokolade, Tabak und Filter, Instantkaffee, eine Orange und eine Mandarine. Nichts Besonderes eigentlich. Für Menschen im Gefängnis schon. Lions-Präsident Frank Pöhler erklärt, was die Organisation damit bezweckt: „Wir wollen ihnen zeigen: Wir denken an euch. Wir haben euch noch nicht aufgegeben.“ Zu zwölft haben die Lions-Mitglieder die Tüten gepackt und in die JVA gebracht. Den Inhalt haben sie zuvor mit der Gefängnisleitung abgesprochen, das Auto wurde natürlich in der Schleuse kontrolliert.

Die Mitarbeiter werden die 100 Tüten an Weihnachten persönlich überreichen. Diese Zeit ist für viele Insassen besonders schwierig, erzählt Pöhlmann. Vor allem für die, für die Weihnachten bisher ein Familienfest war. Ein bisschen adventlich ist es aber auch im Knast. Es gibt Christbäume, besondere Gottesdienste, ein Konzert. Geschenke können die Häftlinge ihren Angehörigen nicht machen. „Sie können ja hier nicht einkaufen oder online shoppen.“ Aber sie durften mit dem Sozialdienst Grußkarten basteln – „so gut das halt geht, in einem Männergefängnis“, sagt Kathrin Pöhlmann schmunzelnd.