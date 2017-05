2017-05-16 11:16:00.0

Dinkelscherben Tödlicher Unfall: Betonmischer überrollt Fußgänger

In Dinkelscherben lief ein 68-Jähriger am Dienstag laut Polizei unvermittelt auf die Straße. Daraufhin wurde er überrollt und tödlich verletzt.

Am Dienstagmorgen um 9.05 Uhr hat sich in Dinkelscherben ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Dabei wurde ein Fußgänger von einem Betonmisch-Lastwagen überrollt. Das teilte die Polizei in Dinkelscherben knapp zwei Stunden nach dem Unfall mit.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen hat sich folgendes abgespielt: Ein 68-jähriger Fußgänger ging zur Unfallzeit auf dem westlichen Fußweg in der Bahnhofstraße in Dinkelscherben und lief unvermittelt Höhe des Anwesens Bahnhofstraße 16 auf die Fahrbahn. Dort wurde er von einem stadtauswärts Richtung Ziemetshausen fahrenden Betonmisch-Lkw mit dem vorderen rechten Reifen erfasst und überrollt, der von einem 57 Jahre alten Kraftfahrer gelenkt wurde.

ANZEIGE

Durch die Kollision mit dem Lkw erlitt der 68-jährige Fußgänger tödliche Verletzungen. Nach Anordnung durch die Staatsanwaltschaft Augsburg wird ein Gutachter eingeschaltet. Die Bahnhofstraße wurde seit Beginn der Unfallaufnahme durch die Polizei Zusmarshausen von der Feuerwehr Dinkelscherben komplett gesperrt und der Verkehr abgeleitet. Die Sperrung dauert noch an. AZ