2017-06-19 18:26:00.0

Augsburg AfD-Wahlkampf: Von Storch kommt nach Augsburg

Die Augsburger AfD will am 8. Juli in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs starten. Als Gast ist Beatrix von Storch angekündigt.

Die Augsburger AfD will am 8. Juli in die heiße Phase des Bundestagswahlkampfs starten. Als Gast ist Beatrix von Storch angekündigt. Foto: Julian Stratenschulte, dpa