2017-07-07 17:55:00.0

Augsburg Afghanischer Künstler Pouya darf bis Mitte Oktober bleiben

Er musste Deutschland verlassen, jetzt ist er zurück. Doch wie geht es für Ahmad Shakib Pouya weiter? Er hat am Freitag eine gute und eine schlechte Nachricht erhalten. Von Miriam Zissler

Der Afghane Ahmad Shakib Pouya hat am Freitag eine gute und eine schlechte Nachricht erhalten. Die gute Nachricht: Die Münchner Ausländerbehörde verlängerte sein Visum, das bis zum 2. August begrenzt war, bis zum 15. Oktober. So lange läuft sein neuer Arbeitsvertrag.

Der 33-Jährige, der über fünf Jahre in Augsburg lebte, reiste im Januar, um seiner Abschiebung zuvorzukommen, nach Afghanistan aus. Mehrere Wochen verbrachte er in Kabul, bis er einen Arbeitsvertrag der Münchner Schauburg und damit auch ein Visum für Deutschland erhielt. Er spielte den „Ali“ in Werner Fassbinders „Angst essen Seele auf“ und war mit dem Stück auch Anfang Juni im Augsburger Abraxas-Theater zu sehen. Nach wie vor ist er hier ein gern gesehener Gast. Erst vergangene Woche sprach Pouya mit Grünen-Politikerin Claudia Roth im Café Tür an Tür in der Wertachstraße über seine Situation in Deutschland.

Bruder verhaftet

Von 15. Juli bis 15. Oktober wird er nun am Münchner Gärtnerplatztheater beschäftigt sein. Dort soll er unter anderem in einem Projekt Schulindern afghanische Volksmusik vorstellen. Albert Ginthör, Orchestermitglied am Gärtnerplatztheater hatte Pouya Anfang des Jahres nach Kabul begleitet. „Afghanistan hat mit Sicherheit nichts zu tun“, sagte er damals. Das musste Ahmad Shakib Pouya selbst erfahren. Er erhielt am Freitag auch eine schlechte Nachricht aus Afghanistan. „Sie haben dort meinen Bruder verhaftet. Keiner weiß warum“, sagt er.

