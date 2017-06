2017-06-30 11:56:00.0

"Trautmann" Agentur sucht in Augsburg viele Komparsen für Kinofilm

Regisseur Rosenmüller dreht einen Film über den einstigen Torwart Bernd Trautmann. Gefilmt wird auch im Rosenaustadion. Wie Augsburger ein Teil der Geschichte werden können. Von Ina Kresse

Sie sind ein Mann, mögen Fußball und wollten schon immer mal groß rauskommen? Hier ist Ihre Chance: Der bekannte Regisseur Marcus H. Rosenmüller dreht derzeit einen Kinofilm über den einstigen Torwart Bernd Trautmann. Dafür werden noch viele Komparsen gesucht - auch in Augsburg.

Noch ist Rosenmüller („Wer früher stirbt, ist länger tot“ oder „Sommer in Orange“) derzeit für die Filmaufnahmen in Nordirland unterwegs. Aber im Juli werden die Dreharbeiten in Augsburg und München fortgesetzt, mit circa 1600 größtenteils männlichen Komparsen. „Für diesen historischen Kinofilm, der in der Nachkriegszeit spielt, suchen wir noch dringend fußballbegeisterte Männer im Alter zwischen 18 und 70 Jahren“, berichtet Marc Körber von der Münchner Castingagentur „Producer’s Friend“.

Das ist der Casting-Termin für den Film "Trautmann"

Alle Interessenten sollen am Sonntag, 9. Juli, von 11 bis 18 Uhr in die Rosenaugaststätte am Rosenaustadion, Stadionstraße 21, kommen. Man kann sich aber auch über das Online-Casting auf www.p-f.tv bewerben und dort von sich Fotos hochladen. Körber hat einen wichtigen Tipp fürs Casting: „Sich bloß nicht besonders hübsch machen. Und ja nicht vorher zum Friseur gehen.“ Denn in den 50er Jahren, in denen die Geschichte spielt, hätten die Herren ihr Haar länger getragen. „Der frisch rasierte Undercut wäre fürs Casting jetzt nicht so toll.“ Aber selbst in solchen Fällen könne man eine Frisur anpassen.

In der Hauptrolle des Films ist David Kross zu sehen, bekannt auch aus „Der Vorleser“ oder „Krabat“. Der Schauspieler mimt Bernd Trautmann, der zum Ende des Zweiten Weltkrieges in britische Kriegsgefangenschaft geriet und in der Nähe von Manchester inhaftiert wurde. Bei einem Fußballspiel unter deutschen Soldaten wird der Coach eines englischen Provinzclubs auf Trautmann aufmerksam. Schließlich landet der Deutsche als Torwart beim Erfolgsverein Manchester City. In der Stadt löst die Verpflichtung des „Nazi-Torwarts“ eine Welle der Entrüstung und des Protests aus. Während des legendären Cup-Finals 1956 sichert Trautmann im Londoner Wembley-Stadion seiner Mannschaft den spektakulären Sieg - und gewinnt zugleich die Herzen aller Fußballfans. Doch dann erfährt der Profifußballer einen tragischen Schicksalsschlag.

Für den Film wird auch im Rosenaustadion gedreht

„Trautmann“ sei eine hochemotionale Lebens- und Liebesgeschichte, berichtet Körber. Wie er verrät, wird für den Film unter anderem im Augsburger Rosenaustadion gedreht. „Es kommt am besten hin an ein Stadion aus der früheren Zeit.“ In Lokalen, deren Namen er nicht preisgeben will, sollen Fanfeiern nachgestellt werden. Den Komparsen verspricht er nicht nur Spaß, „es herrscht eine tolle Stimmung am Set“, sondern auch noch eine kleine Gage. „85 Euro ist die Standard-Gage. Dann gibt es auch noch Aufschläge, wie etwa für eine Frisurenanpassung.“

Für Augsburg seien insgesamt fünf Drehtage angedacht. Die Termine sind voraussichtlich am 26. und 27. Juli sowie am 3., 4. und 7. August. Einen Teil der Komparsen bräuchte man nur für einen Tag, den anderen für alle fünf Tage. Die Komparserie sei der beste Job beim Film, meint er. „Man muss keine Texte auswendig lernen, findet sich später auf der Kinoleinwand wieder und wird für diesen Spaß auch noch bezahlt.“