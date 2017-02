2017-02-18 16:16:00.0

Augsburg Alles außer elektronischen Büchern

Kirchliche Büchereien richten sich neu aus: Hier können Kinder spielen, Frauen häkeln und Asylbewerber Deutsch lernen. Nur das elektronische Lesen überlässt man den städtischen Einrichtungen Von Gerlinde Knoller

Es ist richtig viel los an diesem Freitagnachmittag in der öffentlichen Bücherei Heilig Geist in Hochzoll. Ein Vater schaut mit seinem Sohn ein Bilderbuch an, eine ältere Dame bringt ihre ausgeliehenen Romane zurück, zwei Geschwister durchforsten gerade die Kinderbuchregale, und die Jugendlichen Christina, Amelie und Katharina sortieren Bücher.

An dieser Bücherei ist eine typische Entwicklung abzulesen: In katholischen Pfarrgemeinden verstehen sie sich heute nicht mehr als Pfarrbüchereien. Elf gibt es in Augsburg insgesamt. In Hochzoll haben sie sogar das „Katholische“ aus dem Namen genommen, obwohl der Träger noch immer die Kirche ist und auch die Räume zu Heilig Geist gehören. Jedermann soll angesprochen werden.

ANZEIGE

20 Freiwillige bei Heilig Geist

„Orte der Begegnung“ sollen diese Büchereien sein, sagt Peter Hart, Leiter der kirchlichen Bücherei- arbeit des St. Michaelsbundes in der Diözese Augsburg. Sie bieten über die Medienausleihe hinaus Veranstaltungen wie Lesungen, Lesekreise oder Basteln mit Kindern an, kooperieren mit den Kindergärten und Grundschulen vor Ort und beteiligen sich an Ferienprogrammen. All dies geschieht ehrenamtlich. Ein Team von 20 Mitarbeitern bildet den harten Kern von Freiwilligen in der Bücherei von Heilig Geist.

Erst seit wenigen Monaten hat die katholische öffentliche Bücherei von St. Georg in Haunstetten im Pfarrzentrum wieder geöffnet. Nach dem Dachstuhlbrand im Pfarrzentrum im Sommer 2014 waren auch die Bücher durch Rauch und Löschwasser unbrauchbar geworden. Büchereileiterin Susanne Pflügel und ihr Team sind dabei, die Bücherei wieder neu aufzubauen.

Mit Sitzecke und Teeküche soll sie Menschen zur Begegnung einladen, etwa sonntags nach dem Gottesdienst. Auch Gruppen der Gemeinde treffen sich hier – wie der Häkelkreis, bei dem die Frauen aktuell lustige Muffins aus Wolle kreieren. „Der persönliche Kontakt zu den Leuten ist uns sehr wichtig“, so Pflügel. Einmal im Monat werden Asylbewerber aus den Unterkünften vor Ort zum Kaffee eingeladen und, so Pflügel, „an die Bücher herangeführt“. Interessanter Lesestoff steht nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene zur Verfügung, von Ratgebern über Romane bis hin zum neuesten Krimi.

Fast 19000 Ausleihen

In Pfersee, in der Bücherei von Herz Jesu, wurde eigens eine „Asylothek“ eingerichtet, eine Abteilung mit 80 Medien, darunter Romane, Sprachlernbücher, Fluchtgeschichten und zweisprachige Kinderbücher. Leider halte sich der Ansturm noch in Grenzen, bedauert Büchereileiterin Margit Berger. Doch insgesamt ist sie stolz darauf, wie gut diese Bücherei im Stadtteil ankommt. Allein im Jahr 2016 haben 965 Leser rund 18900 Medien ausgeliehen.

Wie in den meisten Gemeindebüchereien gehören die Kinder zu den treuesten Besuchern. Eng ist in der Bücherei von Herz Jesu die Zusammenarbeit mit dem Kindergarten Maria Stern. Die Vorschulkinder kommen alle vier Wochen, sie machen mit beim „Bibfit“-Programm, einem Projekt des St. Michaelsbundes, das die Kinder spielerisch mit Büchern vertraut macht. Die Kinder können einen „Büchereiführerschein“ machen.

Bei den Erwachsenen sind es vor allem Frauen zwischen 55 und 75, die gerne das Büchereiangebot nutzen – vorwiegend Romane. Ein weiterer Vorteil: „Wir kommen mit unseren Lesern ein bissle ins Gespräch.“ Berger: „Da nehmen wir einer Mutter schon mal kurz ihr Kind ab und lesen ihm vor, während sie etwas für sich selbst aussucht.“

DVDs für den Familienfilmabend

Nicht so engmaschig ist das Netz an Büchereien in den evangelischen Gemeinden in der Stadt. Die Ziele etwa in St. Markus oder St. Matthäus sind ganz ähnlich: Menschen über das Buch zusammenbringen. Als „klein, aber fein“ bezeichnet Marion Bodenmüller, Leiterin der Bücherei von St. Mätthäus in Hochzoll, ihre Bücherei, in der sich sonntags nach dem Gottesdienst Kinder wie Erwachsene treffen. Gerne gelesen werden Biografien oder Lebensberichte von gläubigen Menschen, und auch DVDs für einen Familienfilmabend sind beliebt. Was die Umfrage bei allen genannten Gemeindebüchereien ergab: E-Books werden nicht angeboten. Da verweisen alle auf das große Angebot der Stadtbücherei.