2017-05-24 07:47:28.0

Freizeit-Tipps Am Vatertag gibt es rund um Augsburg viel zu erleben

Am Donnerstag ist Vatertag, der Freitag ein Brückentag: Zahlreiche Feste laden zum Besuch ein, es gibt aber auch abseits der Bierzelte genug in der Region zu erleben.

Am Donnerstag ist Christi Himmelfahrt - aber auch Vatertag. Ein langes Wochenende steht für viele bevor. In der Region ist vieles geboten, dazu hier eine kleine Übersicht mit den schönsten Veranstaltungen:

Stadtfest Stadtbergen: Fünf Tage lang, vom 24. bis 28. Mai, feiert Stadtbergen dieses Jahr das 10-jährige Stadtrecht. Wie jedes Jahr wird an der Sportanlage an der Panzerstraße gefeiert. Es herrscht eine familiäre Atmosphäre, aber natürlich sind auch Vatertagsausflügler willkommen. Wie in den letzten Jahren werden über 100.000 Besucher von den Organisatoren erwartet. Das Programm geht von Tanzshows über Sport und Kampfkunst bis hin zu Livemusik, auch wird es eine Open-Air-Bühne geben. Zum Vatertag erhalten die ersten 100 Väter ein Paar Weißwürste gratis, der Zeltbetrieb startet um 10 Uhr. Für die Familie ist auch einiges geboten, unter anderem ein Kasperltheater um 16.30 Uhr und ein Mitmachzirkus der TSG Turnabteilung ab 15 Uhr.

Boarische-Buam-Spiele im Skyline-Park Allgäu: Am 25. Mai können sich Väter im Skyline-Park in verschiedenen Wettbewerben messen. Über Maßkrugstemmen, Strohballenrollen, Hau den Lukas, Wettnageln bis hin zu Kuhmelken. Jeder Teilnehmer erhält ein "Gaudi-blattl", auf dem er seine absolvierten Spiele verzeichnen kann. Nachdem man alle Spiele gemeistert, erhält man gegen Vorlage des Blattls eine Leberkässemmel - außerdem ist es ein Los für die spätere Tombola. Neben dieser besonderen Veranstaltung kann man im Biergarten des Freizeitparks bayerische Spezialitäten und Livemusik genießen. Selbstverständlich kann man auch die restlichen Attraktionen des Skyline-Parks erleben, unter anderem die höchste Überkopf-Achterbahn Europas.

Das Augsburger Bierfestival im Gasthaus Settele: Für alle, die zwar wert auf das eine oder andere Bier am Vatertag legen, denen aber eine Bollerwagen-Tour zu anstrengend ist, sei das Bierfestival im Gasthaus Settele empfohlen. Über 15 regionale Biersorten werden angeboten, es gibt Weißwürstfrühschoppen und Livemusik. Auch für die kleinen Gäste gibt es ein Programm, unter anderem mit einer Hüpfburg. Der Dreifachanstich erfolgt um 10 Uhr durch die 2. Augsburger Bürgermeisterin Eva Weber, den Königstreuen Augsburgs und den drei Augsburger Brauereichefs Sebastian Priller, Max Kuhnle und Sven Rießbeck. Bei gutem Wetter ist das Verweilen in der Sonne möglich, es gibt einen Biergarten. Das Festival endet um 22 Uhr.

"Maien-Wonne" Open Air in Anhausen: Ein familienfreundlicher Vatertag ist auch an der Waldbühne in Anhausen möglich. Dort gibt es ab 14 Uhr den Erlebnispfad "Wiesenwunder" zu erkunden. Das fröhliche Theaterstück "Warum ein Drachenschwanz noch keinen Sommer macht" ist ab 16 Uhr zu sehen. In dem Stück begegnet der junge Norp einem Drachen und macht sich mit ihm auf die Suche nach der verschwundenen Sonne. Empfohlen ist es für Kinder ab 4 Jahren, Tickets gibt es ab 8 Euro.

Der Klassiker, die Pilgerfahrt nach Andechs: Ein absoluter Evergreen am Vatertag ist die "Pilgerfahrt" zum Kloster Andechs. Heutzutage wird aber meist nur noch von der S-Bahn in Herrsching am Ammersee aus auf den Klosterberg "gepilgert", oft bereits mit ordentlich Schlagseite. An Besinnung und Ruhe denken hier nur die wenigsten Besucher, darauf muss man eingestellt sein. Oben angekommen wird dann fröhlich weiter gezecht. Das böse Erwachen kommt spätestens am nächsten Tag, manchmal aber schon auf dem Heimweg. Denn der ist bei Dunkelheit nicht ganz ungefährlich, hier lauern etliche Stolperfallen. Der Heimweg sollte daher rechtzeitig auf den befestigten Wegen angetreten werden.

Brauereifest in Kühbach: Um 10.30 Uhr ist am Donnerstag der Festbieranstich auf dem viertägigen Kühbacher Brauereifest. Anschließend kann man sich beim Weißwurstfrühschoppen und den "Original Altbairischen Musikanten" auf ein langes Festwochenende einstimmen. Am Samstag gibt es dort um 14.30 Uhr das Marionettentheater "Die verzauberte Prinzessin", der Eintritt ist frei. Um 13.30 Uhr am Sonntag ist Andreas Scheuer, CSU-Generalsekretär, als Festredner zum 32. Parteitag der Königlich-Bayerischen-Josefs-Partei geladen. AZ