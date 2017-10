2017-10-10 06:42:00.0

Kartei der Not Auf dem Pferd lebt Isabella auf

Die 27-jährige Frau leidet seit ihrer Geburt an einer Spastik. Seit sie mit Pferden arbeitet, geht es ihr besser. Doch die Krankenkasse übernimmt die Therapiekosten nicht. Von Daniela Hungbaur

Dieses Strahlen sagt alles. Das ganze Gesicht von Isabella Plößl zeigt pure Freude. Auch Wohlbefinden. Und Stolz. Denn dass sie auf einem Pferd sitzen und reiten kann, ist ein großer Erfolg für die 27-Jährige. Schließlich kämpft sie seit ihrer Geburt mit einer Spastik. Die Beine, oft auch die Arme durchziehen schmerzhafte Krämpfe. Laufen und sich aufrecht halten strengt sie an. In der Regel benötigt sie einen Rollator oder jemanden, der sie stützt. Doch auf dem Pferd sieht niemand ihr Handicap. Auf dem Pferd sitzt sie nicht nur aufrecht. Sie lässt sogar den Griff am Voltigiergurt immer wieder los und streckt beide Arme von sich. Wer dann in ihr Gesicht blickt, sieht ihr Glück.

Diese Freude teilen kann Isabella Plößl mit Alexandra Schorer. Die junge Frau mit den markanten schwarz-lila Haaren hält und führt die Stute Abygail. Die 33-Jährige weiß, wie hart Isabella Plößl für ihre aufrechte Haltung gearbeitet hat. Sie weiß, wie sehr sich die junge Frau konzentrieren muss, um Bälle zu fangen und zu werfen, während Abygail weitertrabt. Auch dass Isabella Plößl nur noch wenige Minuten braucht, um auf Abygail mithilfe einer selbst gebauten Leiter aufzusteigen, ist eine beachtliche Leistung. Alexandra Schorer ist nicht nur Heilerziehungspflegerin. Sie ist auch Fachberaterin für tiergestützte Interaktion und Reitpädagogin sowie Reittherapeutin. Auf ihrem Krümelhof in Augsburg finden die verschiedenen Tierarten wie Hängebauchschweine, Lamas, Katzen und Pferde ein neues Zuhause. Vor allem aber arbeitet sie mit den Tieren. Gerade Menschen, deren körperliche und geistige Kräfte beeinträchtigt sind, wie es bei Isabella Plößl der Fall ist, hilft der intensive Kontakt zu Tieren. Auch wenn seelische Wunden nicht heilen, werden mit Vierbeinern beachtliche Heilungserfolge beobachtet.

Vor etwa neun Jahren war es, als Alexandra Schorer auf den Hund gekommen ist. Genauer gesagt auf ihren Dobermann Tarabas. Sie nahm ihn mit ins Kinderheim. Und entdeckte Verblüffendes: Schwerst traumatisierte Kinder, die niemanden von ihrer Pein erzählten, schilderten ihre schrecklichen Erlebnisse dem Hund. „Und Tarabas spürte offensichtlich, dass er gebraucht wird. Er legte sich zu den Kindern und hörte zu.“ Von da an beschäftigte sich Alexandra Schorer immer intensiver mit tiergestützten Therapien, bildete sich weiter und eröffnete ihren Krümelhof, auf dem auch Isabella Plößl eine Stunde alle zwei Wochen ihre Krankheit ein wenig vergessen kann. Sie erzählt, dass auf dem Pferd ihre Muskeln „weich werden“, entspannen. Die Hüfte schmerze nicht mehr so sehr und auch nicht der Bauch. Und sie hat vor allem Abygail in ihr Herz geschlossen. Denn auf Abygail lässt sich nicht nur reiten. Abygail kann man alles erzählen und mit ihr kuscheln. Letzteres ist mindestens so wichtig wie das Reiten.

Für Anita Plößl ist Alexandra Schorer ein Glücksfall. Die Mutter von Isabella versucht, ihrer Tochter von Geburt an alle nur denkbaren Therapien zu ermöglichen, die ihr das Leben erleichtern. Dass nun Alexandra Schorer mit ihrer Tochter zu Pferd trainiert, „ist einfach wunderbar, denn diese Therapie tut meiner Tochter nicht nur körperlich sehr gut, weil ihre Körperhaltung und ihr Gleichgewichtssinn trainiert werden, sondern vor allem auch seelisch“. Allerdings stößt Anita Plößl immer wieder an ihre finanziellen Grenzen, da etwa die für Isabella so wichtige Reittherapie von der Krankenkasse nicht bezahlt werde. Die 55-Jährige ist alleinerziehend und arbeitet in Teilzeit. Aus gesundheitlichen Gründen kann sie nicht mehr Stunden arbeiten, erzählt sie. Um ihrer Tochter, die mittlerweile in einer Wohngruppe für Menschen mit Handicap in Schwabmünchen bei Augsburg lebt, die Reittherapie zu ermöglichen, wandte sie sich an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung, das Isabellas Therapiestunden unterstützt. Arnd Hansen, Geschäftsführer der Kartei der Not, ist sehr froh, „dass wir in dem Fall der Familie Plößl helfen können. Auch wenn unser Hilfswerk solche Therapien nur in besonderen Notlagen unterstützen kann, sind wir sehr glücklich, wenn Isabella mit ihrer Krankheit auf dem Pferd schöne Momente erlebt und gesundheitliche Fortschritte macht.“

Als Isabella Plößl sich von Abygail verabschieden muss, kuschelt sie noch einmal mit der schwarz-weißen Stute und gibt ihr eine Möhre zur Belohnung. Sie seufzt. „Ohne Abygail könnte ich nicht leben“, sagt sie – zwei Wochen Warten ist eine lange Zeit. Doch sie hat etwas, worauf sie sich freuen kann.