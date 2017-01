2017-01-11 05:46:00.0

Augsburg Augsburg, Langlaufstadt: Ab Samstag gibt es Kurse

In und um Augsburg gibt es vier gespurte Langlaufloipen. Dort kann jeder laufen und es gibt sogar einen Schnupperkurs.

Sonst ist der Eiskanal ihre sportliche Heimat, doch am Dienstag tauschte Melanie Pfeifer (Kanu Schwaben) das Kanu gegen die Langlaufskier. Sie drehte auf der Sportanlage Süd ihre Trainingsrunden. Dort und an drei weiteren Orten hat die Stadt Loipen für alle Langläufer gespurt: am Lech nahe des Hochablasses und auf den Golfplätzen in Leitershofen und Burgwalden. Infos gibt es unter 0821/324-9779.

Und ab Samstag bietet der Deutsche Alpenverein (DAV) immer samstags um 10 Uhr kostenlose Schnupper-Langlaufkurse (klassisch und Skating) an. Start ist am Loipeneinstieg an der Sportanlage Süd (Ilsungstraße). Einzige Voraussetzung: Die Schneelage muss so gut bleiben.