Augsburg Augsburger Ackermann-Brücke wird einspurig

Die Bauarbeiten neigen sich dem Ende zu. Bereits ab kommenden Donnerstag gibt es an anderer Stelle eine Vollsperrung. Wie es in der Bäckergasse weitergeht. Von Stefan Krog

Autofahrer werden sich nach der Allerheiligenwoche auf Einschränkungen auf der Bürgermeister-Ackermann-Straße gefasst machen müssen: Vom 6. bis zum 24. November wird jeweils nur eine Spur bei der Fahrt über die Behelfsbrücke über die Wertach zur Verfügung stehen. Es ist mit Staus zu rechnen. Ab 24. November soll der Verkehr nach eineinhalb Jahren Umleitung über die Behelfsbrücke dann über den Brückenneubau führen.

Augsburger Einzelhandel lief Sturm

Grund für die Einschränkungen ist, dass die Stadt die Zufahrten zur neuen Brücke vorbereiten muss und dafür Platz benötigt. Ursprünglich war geplant, diese Arbeiten von November bis Weihnachten zu erledigen. Allerdings lief der Innenstadt-Einzelhandel gegen diese Lösung Sturm, weil die Furcht bestand, Kunden aus dem Umland im Vorweihnachtsgeschäft zu verlieren. Inzwischen hat die Stadt umgeplant. "Wir werden nur das Nötigste machen, und im Frühjahr die Abfahrtsrampen zur Hessenbachstraße endgültig herrichten", so Tiefbauamtsleiter Josef Weber.

Mit dieser Lösung spare man sich auch Kosten für die weitere Miete der Behelfsbrücke. Im Bereich der Brückenbaustelle soll auch die Hessenbachstraße, die wegen ihres Pflasters als Holperstrecke verrufen ist, neu asphaltiert werden. Um die Sanierung weiter bis zur Luitpoldbrücke fortzusetzen, sei momentan aber kein Geld da, so Amtsleiter Weber.

So geht es bei der Bäckergasse weiter

Bereits am Donnerstag, 2. November, gibt es Einschränkungen für Autofahrer im Bereich der Hirblinger Straße/Holzweg. Auf Höhe der Bahnunterführung werden Querungen für Radler geschaffen. Weil die Straße wegen der Unterführung an dieser Stelle zu schmal für einen Radweg ist, werden stadteinwärts fahrende Radler auf den Geh-/Radweg auf der Gegenseite geleitet. Noch nicht endgültig geklärt ist, ob an dieser Stelle eine Benutzungspflicht bestehen wird.

Für die Bauarbeiten an den Querungsmöglichkeiten, in deren Zuge die gesamte Fahrbahn im Bereich erneuert wird, muss die Straße zwischen 2. und 6. November komplett gesperrt werden. Eine Umleitung über die Ulmer Straße ist ausgeschildert.

Im Zeitplan ist die Stadt bei der Erneuerung der Bäckergasse. Bis zum 20. November wolle man den Abschnitt bis zur Werbhausgasse fertig haben, so Weber. Damit könne das Weihnachtsgeschäft auch für die dortigen Händler anlaufen. Im kommenden Jahr ist dann der Abschnitt von der Werbhausgasse bis zum Schwall dran.

Werbhausgasse: Augsburg will Pflasterfugen mit Sand verschließen

Die Stadt stattet die Gasse wie berichtet mit einem neuen Pflaster aus und senkt die Gehwege ab. Um den Zeitplan einhalten zu können, werden die Pflasterfugen im November provisorisch mit Sand verschlossen. Im kommenden Frühjahr wird das Pflaster dann mit gegossenen Fugen versehen.