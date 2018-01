2018-01-06 14:52:00.0

DSDS 2018 Augsburger bei DSDS: Der "singende Fliesenleger" Michael Rauscher

Ein Augsburger versucht sein Glück bei "Deutschland sucht den Superstar". Der 20-jährige Michael Rauscher tritt das erste Mal am Samstag auf. Von Ina Kresse

Einige Augsburger haben bereits bei Fernseh-Castingshows mitgemacht. Große Erfolge blieben bislang aber aus. Vielleicht hat Michael Rauscher mehr Glück und mehr Talent. Der 20-jährige Augsburger ist ein Kandidat bei „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS). In der Sendung um Dieter Bohlen, die bereits zum 15. Mal gezeigt wird, ist er am Samstag zu sehen.

Für seinen ersten Auftritt vor der DSDS-Jury hat sich der Augsburger einen ungewöhnlichen Song ausgesucht: „Hallelujah I Love Her so“ von der amerikanischen Soul-Legende Ray Charles. Besonders die alten Lieder von Frank Sinatra und eben Ray Charles haben es dem jungen Mann angetan. Das drückt er auch in seiner Kleiderwahl aus. Für seinen ersten Auftritt hat Rauscher ein weißes Hemd und eine Fliege gewählt. Sein Ziel: „Ich will einfach zeigen, was ich kann und dass die alte Musik wieder populärer wird.“ Die Liebe zur Musik entdeckte er im Alter von drei Jahren. Das Singen ist seine große Leidenschaft und hat mit seinem Beruf eigentlich nicht wirklich viel zu tun.

DSDS-Kandidat Michael Rauscher ist Fliesenleger

Der junge Mann ist Fliesenleger und arbeitet mit seinem Vater im eigenen Familienbetrieb. Die Arbeit macht ihm Spaß. Aber Rauschers großer Traum ist es, als Sänger Karriere zu machen. „Wenn ich mit dem Fliesenlegen aufhören würde, wäre es meinem Vater nicht egal, aber er würde sich total freuen, dass ich meinen Traum wahr werden lassen kann und mich dabei unterstützen“, erzählt der 20-Jährige.

Vater Rauscher ist jetzt schon sehr stolz auf seinen Sohn: „Wir haben zur Zeit viel Arbeit, aber wenn er sich hier etwas schafft, mit dem er glücklich ist und was ihm Spaß macht, dann soll er das machen.“ Mit der 15. Staffel von DSDS auf RTL, die bereits am Mittwoch gestartet ist, hat sich wieder einmal die Jury um Dieter Bohlen geändert. Der 63-jährige Produzent und Songwriter selbst ist natürlich nicht wegzudenken. Dieses Mal sitzen neben dem Chef-Juror Schlagersängerin Ella Endlich (33), die Popsängerin Carolin Niemczyk (27) von „Glasperlenspiel“ und DJ und Musikproduzent Mousse T. (51). Man darf gespannt sein, ob der Augsburger die Jury am Samstag von sich überzeugt oder ob er einen der gefürchteten Bohlen-Sprüche einstecken muss. Aber beim Fliesenlegen lässt es sich sicherlich auch trefflich singen. Das macht Rauscher tatsächlich gerne. Er ist nämlich schon als der „Singende Fliesenleger“ bekannt, verrät er.

Michael Rauscher ist am Samstag, 6. Januar, in der 2. Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ auf RTL zu sehen. Beginn: 20.15 Uhr.

