2016-12-27 06:30:00.0

Augsburg Augsburger beweisen bei Evakuierung ihre Mitmenschlichkeit

Ein Prälat beruhigt am Busmikrofon Senioren, ein Wirt lässt 72 Menschen bei sich wohnen, ein Paar aus Hongkong reist vergeblich an. Diese Geschichten schrieb die Evakuierung. Von Miriam Zissler und Carolin Hitzigrath

Markus Kolbert, 43, steht frühmorgens am Königsplatz. Er ist stark erkältet und wollte deshalb über Weihnachten nicht zu seinen Eltern fahren. „Jetzt fahre ich eben doch“, sagt er und steigt in eine Straßenbahn der Linie 3, die ihn zum Hauptbahnhof bringt.

Hilfe an der Bahnhofsmission

ANZEIGE

Normalerweise wäre die Bahnhofsmission am ersten Weihnachtsfeiertag gar nicht offen. Doch jetzt wartet Christa Kottmair, ehrenamtliche Helferin der Diakonie, auf Besuch. Die Mission ist eine Anlaufstelle für Menschen, die nicht wissen, wo sie hin sollen. Es gibt Kaffee, Plätzchen, Stollen und Lebkuchen. „Nach einem Aufruf vor Weihnachten wurde ganz viel bei uns abgegeben. Sogar aus Hamburg hat jemand etwas geschickt“, sagt sie.

FCA-Geschäftsführer Peter Bircks stellte Stadion bereit

Keine Sekunde hat FCA-Geschäftsführer Peter Bircks gezögert, als Oberbürgermeister Kurt Gribl anrief und fragte, ob er die VIP-Lounge der Fußball-Arena am Sonntag öffnet. „Da helfen wir gerne. Das ist ja alles andere als lustig“, sagt er, als er die Augsburger besucht, die morgens ihre Wohnung in der Innenstadt verlassen haben. Musik läuft, Familien spielen Gesellschaftsspiele, manche verfolgen die aktuellen Entwicklungen bei der Räumung auf einem der vielen Fernsehbildschirme.

Warten auf den Krankentransport

Frank Schultz wartet an einer Straßenbahnhaltestelle vor seiner Wohnung im Domviertel auf den Krankentransport, der ihn ausquartieren soll. In einer großen Tasche hat er seinen Proviant für den Tag eingepackt. „Mandarinen, Frikadellen und Bier“, sagt er und schaut zufrieden. Neben ihm stehen zwei Obdachlose und warten auf die Tram. Wo sie hinfahren, wissen sie noch nicht genau.

Prälat beruhigt im Bus

Für alte und behinderte Menschen ist die Evakuierung eine besondere Herausforderung. Viele sind angespannt, teilweise haben sie Angst. Der katholische Prälat Karl-Heinz Zerle vom Caritasverband Bayern sitzt in einem Bus der Firma Ziegelmeier und beruhigt die Fahrgäste, die aus einem Altenheim im Domviertel abgeholt werden.

Gastronom lässt 72 Menschen bei sich wohnen

72 Personen, die aus ihren Häusern mussten, lässt Gastronom und Hotelier Ilir Seferi kostenlos bei sich im Gasthof Ochsen in Göggingen und im Haunstetter Hof übernachten. Am Montag spendiert er ihnen noch ein Frühstück. „Für mich ist es selbstverständlich. Da muss man zusammen helfen.“

Urlaub durch Evakuierung leichter umbuchen

Hildegard und Sabine Krammel sind auf dem Weg nach Wien. „Wir wollten am Nachmittag fahren und mussten umbuchen. Das wäre gar nicht gegangen, weil es ein Sparpreis war. Aber die Österreicher hatten auch von der Evakuierung gehört und da ging es ganz problemlos“, erzählen sie am Hauptbahnhof.

Jakobsstift wurde auch evakuiert

Neben der Anzeigentafel sitzt Marlies Ulbricht auf einer Bank. Mit Handarbeit vertreibt sie sich die Zeit, bis ihre Mutter aus Thüringen ankommt. Ulbricht wohnt im Jakobsstift und wurde evakuiert. In eine Notunterkunft wollte sie noch nicht. Erst später wird sie ein Bekannter abholen und in die vorübergehende Unterkunft bringen. „Ich habe meiner Mutter nicht gesagt, dass wir nicht gleich zu mir nach Hause können. Sonst wäre sie sicher nicht nach Augsburg gekommen.“ Besorgt ist Ulbricht nicht, trotzdem hat sie den Inhalt ihrer Schränke abfotografiert: „Man weiß ja nie, ob nicht doch etwas wegkommt“, sagt sie und zeigt ein Handyfoto.

Touristen müssen wieder abreisen

Peggy und Hubert Chan aus Hongkong sind extra nach Augsburg gefahren, um die Stadt zu besichtigen. Von der Bombe haben sie nichts gehört. Nun fahren sie in eine andere Stadt – vielleicht nach Nürnberg.

Manche Evakuierte gingen in den Zoo

Der Zoo schließt. Es sei ein normaler Tag gewesen, heißt es dort, etwa so viele Besucher wie sonst auch. Auch Familie Von Hoerner ist mit den drei Kindern gekommen. Jetzt würden sie gern nach Hause. Doch die Sperrung dauert an. „Für unsere drei Kinder wird der Tag lang.“ Das jüngste ist fünf Monate alt. Ute von Hoerner hat wenig Verständnis dafür, dass die Bombe am ersten Feiertag entschärft wird. „Am zweiten hätten wenigstens Museen offen.“

Endlich die Rückkehr in die Wohnung

Johanna Staude, 29, ist am Abend überglücklich. Sie steht am Königsplatz, kann endlich zurück in ihre Wohnung. Die vergangenen Stunden verbrachte sie in einem Tageszimmer im Dorint-Hotel. „Ich habe den ganzen Tag Filme geschaut. Wenn man das machen will, ist es toll. Wenn man nichts anderes machen kann, ist es nervig.“ Zu ihrer Mutter konnte sie nicht: Sie musste ihre Wohnung auch verlassen.