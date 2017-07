2017-07-15 06:12:00.0

Augsburger Radlnacht Autofahrer und Anwohner müssen heute mit Beeinträchtigungen rechnen

Am Samstagabend findet die zweite Augsburger Radlnacht statt. In unserer Übersicht erfahren Sie alles, was Teilnehmer, Anwohner, Autofahrer und ÖPNV-Nutzer wissen müssen. Von Michael Hörmann

Fahrradstadt 2020 – was die Stadt Augsburg als politisches Ziel ausgerufen hat, wird am Samstagabend „gelebt“. Radfahrer dominieren den Verkehr. Sie bremsen Autofahrer aus, weil wichtige Straßen vorübergehend gesperrt sind. Aber auch Anwohner in den Gebieten, die von Radler durchquert werden, müssen mit Einschränkungen leben. Im Vorjahr bei der Premiere waren geschätzte 3500 Teilnehmer dabei. Die Organisatoren der Stadt rechnen für Samstag mit einer ähnlichen Resonanz – sofern das Wetter einigermaßen mitspielt. Nach den Wetterprognosen dürfte es jedenfalls am Abend trocken bleiben. Temperaturen um die 15 Grad sind für den Start um 21 Uhr angekündigt.

Zu diesem Zeitpunkt startet der Fahrradcorso von der Maximilianstraße zum Rosenaustadion. 14 Kilometer werden zurückgelegt. Um 20.30 Uhr beginnt die Aufstellung in der Maxstraße. Die Strecke ist für den regulären Verkehr gesperrt. An vier Aktionspunkten sorgen Pauken und Trompeten für das musikalische Tempo. Die Radlnacht, in der das Mitmachen zählt, beinhaltet mehr als die abendliche Fahrt durch Augsburg. Es gibt zudem ein Unterhaltungsprogramm. (Die Stadt will dieses Jahr aus Fehlern des Vorjahrs lernen.)

Wer kann mitradeln? Wer Lust hat, ist eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die Teilnahme ist kostenlos. Der Corso fährt als geschlossener Verband. Die Polizei stellt das erste und letzte Fahrzeug.

Verkehrssperrungen im Überblick

Was ist zu beachten? Es könnte im Corso eng werden. Daher wird vom Veranstalter empfohlen, Helm zu tragen. Kinder bis zwölf Jahren dürften nur in Begleitung Erwachsener mitradeln. Es ist eine Radlnacht: Inlineskater und Skateboards sind nicht erlaubt.

Rahmenprogramm Es beginnt um 18.30 Uhr in der Maximilianstraße. Wer möchte, kann seine Reifen aufpumpen, kleinere Reparaturen an seinem Fahrrad durchführen lassen oder es in der Fahrradwaschanlage der Stadtwerke Augsburg wieder zum Glänzen bringen. Der ADFC, das Fachforum Verkehr der lokalen Agenda, die Radstation, Greenpeace und weitere Akteure informieren rund um das Thema „Fahrrad“. Für die Verpflegung ist gesorgt.

Was passiert im Ziel? Erfolgt der Start pünktlich um 21 Uhr, dürften die ersten Radler gegen 22 Uhr das Ziel am Rosenaustadion erreichen. Um 21.45 Uhr beginnt eine Party mit Hitradio RT1 im Rosenaubiergarten.

Verkehrssperrungen? Für den Fahrradcorso sind Verkehrssperrungen ab etwa 20 Uhr nötig. Die Maximilianstraße wird mit Beginn der Aufbauarbeiten gesperrt.

Maximilianstraße/Ulrichsplatz Der Bereich ist von 15 bis 22 Uhr gesperrt, die Zufahrt zu den Grundstücken ist frei, von 14 bis 22 Uhr gilt ein absolutes Haltverbot.

Berliner Allee Die Straße ist von 20 bis 23 Uhr zwischen Lechhauser Brücke und Reichenberger Straße gesperrt; ab Amagasaki-Allee in Richtung MAN-Brücke ist die Berliner Allee einspurig befahrbar. Eine Umleitung erfolgt über die Zugspitzstraße.

Die 1. Augsburger Radlnacht

Theodor-Wiedemann-Tunnel Von 20 bis 23 Uhr in beiden Richtungen gesperrt; Behinderungen durch Aufbauarbeiten ab 19 Uhr. Die Umleitungen sind ausgeschildert.

Tram-Linie 2 fährt nur bis zum Roten Tor

Haunstetter Straße Die Straße ist von 20 bis 23 Uhr in beiden Richtungen zwischen Rote-Torwall-Straße und Inverness-Allee gesperrt. Der Kreuzungsbereich Schertlinstraße/Alter Postweg/Haunstetter Straße ist ebenfalls von 20 bis 23 Uhr gesperrt.

Rumplerstraße Auch diese Straße ist von 20 bis 23 Uhr gesperrt; die Zufahrt zur B 17 ist nicht möglich. Eine Umleitung zur B 17 erfolgt über die Bürgermeister-Ulrich-Straße. Die Ausfahrt an der Anschlussstelle „Messe“ ist möglich.

Stadionstraße Sie ist von 20 bis 24 Uhr in beiden Richtungen gesperrt.

Einschränkungen im Nahverkehr Während der Fahrradcorso unterwegs ist, kommt es auf der Strecke zu Beeinträchtigungen bei Bus und Tram. Die Busse der Linien 22 und 32 werden über Hochschule, Theodor-Heuss-Platz und Königsplatz umgeleitet. Von 20.30 bis 22.30 Uhr verkehren die Straßenbahnen der Linie 3 nur zwischen Stadtbergen und der Haltestelle Rotes Tor; die Straßenbahnen der Linie 2 nur zwischen Augsburg West P&R und der Haltestelle Rotes Tor. Ersatzverkehr ist nicht möglich möglich. Abhängig vom Teilnehmerfeld wird ab 22.30 Uhr wieder der normale Linienverkehr aufgenommen.

Parkmöglichkeiten für Anwohner Mehrere Wohngebiete sind während der Radlnacht abgesperrt, so dass die Ein- und Ausfahrt mit dem Auto für Anwohner nicht möglich ist. Sofern das Auto benötigt wird, empfiehlt die Stadt, es außerhalb gesperrter Straßen abzustellen. In Handzetteln wurden Anwohner informiert. Einige Supermärkte stellen ihre Parkplätze zur Verfügung.