2017-07-07 14:01:09.0

Augsburg Betrunkener schlägert und wäre fast ertrunken

Die Mischung aus Hitze, viel Alkohol und jede Menge Frust hat einem 50-Jährigen am Donnerstag am Augsburger Kaisersee fast das Leben gekostet.

Eigentlich wollte der Augsburger kurz vor 21 Uhr zum Schwimmen in den Kaisersee an der Mühlhauser Straße gehen. Dort angekommen sah er einen 41-jährigen türkischen Badegast auf einem Stuhl sitzen. Das störte ihn laut Polizeibericht offenbar derart, dass er den Sitzenden beschimpfte und ihn mit der Faust ins Gesicht schlug. Als der 41-Jährige, der eine Beinprothese trug, vom Stuhl fiel, eilte ihm ein anderer Badegast zu Hilfe und rief die Polizei.

Polizist rettet Mann aus dem See

Gegenüber der Streife machte der 50-Jährige dann wirre Angaben zu dem Vorfall, was auch nicht verwunderlich war bei einem Alkoholwert von über zwei Promille. Als ihm erklärt wurde, dass er in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in den Arrest gebracht wird, sprang er völlig unvermittelt in das Wasser und schwamm rund 40 Meter bis etwa in die Hälfte des Sees hinaus. Nach kurzer Zeit ruderte er hilflos mit den Armen, verharrte auf der Stelle und ging mehrmals unter. Die Polizeibeamten erkannten die lebensbedrohliche Situation. Ein Polizist zog sich bis auf die Unterhose aus und sprang ins Wasser, um den Ertrinkenden zu retten. Der Mann wurde anschließend nach ärztlicher Begutachtung ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert.

Zeugen gesucht

Zur Zeit des Übergriffs auf den 41-Jährigen waren noch andere Badegäste auf der Landzunge des Kaisersees. Diese hatten sich aber offenbar wegen des Verhaltens des 50-jährigen Tobsüchtigen noch vor dem Eintreffen der Streife entfernt. Diese Badegäste werden nun gebeten, sich als Zeugen bei der Polizei unter 0821/323 2310 zu melden. AZ