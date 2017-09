2017-09-24 17:15:00.0

Augsburg Brand auf einem Pferdehof

In Bergheim ist am Sonntagmorgen die offene Scheune eines Pferdehofs in Brand geraten. Die Tiere konnten gerettet werde.

