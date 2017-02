2017-02-13 16:58:00.0

Augsburg Brandmelder: Fehlalarm im Diako

Die Feuerwehr ist zu einem Großeinsatz im Krankenhaus Diako ausgerückt. Kurze Zeit später gab es Entwarnung. Es kam jedoch zu Verkehrsbehinderungen.

Ein Großeinsatz der Feuerwehr hat am späten Montagnachmittag zu Verkehrsbehinderungen in der Innenstadt geführt. Grund war ein Alarm der Brandmeldeanlage im Krankenhaus Diako. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Großaufgebot an. Kurz darauf konnte Entwarnung gegeben werden. Der Brandmelder hatte einen Fehlalarm ausgelöst. (skro)