2017-02-14 17:00:00.0

Augsburg Bub auf Hoverboard unterwegs: Von Auto angefahren

In Kriegshaber ist ein Elfjähriger von einem Auto angefahren worden. Der Junge war auf einem so genannten Hoverboard unterwegs.

Ein elfjähriger Bub ist am Montag gegen 8 Uhr in der Hooverstraße von einem Auto erfasst worden. Das Kind wurde leicht verletzt und kam zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Bub war auf einem so genannten Hoverboard, also einem elektrisch betriebenen Gefährt mit zwei Rädern ohne Lenker, unterwegs. Die entgegenkommende 43-jährige Autofahrerin erkannte das Kind aufgrund geparkter Autos zu spät, so die Polizei. Noch unklar ist, ob durch die Benutzung des Hoverboards ein Verstoß gegen das Fahrerlaubnisrecht vorliegt. Die Stehroller dürfen laut Polizei in der Regel nicht auf öffentlichen Straßen benutzt werden. (skro)