2017-06-03 13:31:00.0

Verkehrsbehinderungen Die Bürgermeister-Ulrich-Straße ist gesperrt

In den Pfingstferien gibt es in Augsburg einige neue Baustellen. Auf welche Behinderungen sich Autofahrer in den nächsten Tagen einstellen müssen. Von Michael Hörmann

Es ist die direkte Verbindung zwischen dem Universitätsviertel und Göggingen: Wer die Bürgermeister-Ulrich-Straße nutzt, kennt den Weg, der im weiteren Verlauf die Bundesstraße 17 quert und am Fußballstadion vorbeiführt.

In den nächsten zwei Wochen ist die schnelle Verbindung gekappt. Am Samstag, 3. Juni, beginnen die Arbeiten, die Autofahrer ausbremsen. Betroffen ist ein Teilstück der Bürgermeister-Ulrich-Straße. Straßenbauarbeiten stehen zwischen der Einfahrt zu Fujitsu Technology Solutions und der Einfahrt zum Parkplatz nach der Josef-Schorer-Straße an. Autofahrer kommen nicht mehr durch. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle auf dem südlichen Geh-und Radweg passieren. Umleitungen sind ausgewiesen.

Auch in anderen Augsburger Stadtteilen gibt es in den Pfingstferien einige neue Baustellen. Vor Ort sind die Umleitungen ausgeschildert. Die Details zu den Baustellen mit den massivsten Auswirkungen für Verkehrsteilnehmer:

An der Kreuzung Ulmer Straße, Kobelweg finden von Dienstag, 6. Juni, bis Samstag, 17. Juni, Arbeiten an einer Wasserleitung statt. Dadurch kann von der Ulmer Straße, in Fahrtrichtung stadtauswärts, nicht nach links in die Reinöhlstraße abgebogen werden. Vom Kobelweg kann nicht nach rechts in die Ulmer Straße eingefahren werden und von der Reinöhlstraße ist das Abbiegen nach links in die Ulmer Straße nicht möglich.

An der Kreuzung Ulmer Straße, Kriegshaberstraße, Neusässer Straße finden im gleichen Zeitraum ebenfalls Arbeiten an der Wasserleitung statt. Auch hier müssen sich Autofahrer auf eine geänderte Verkehrsführung einstellen.

Von der Blücherstraße im Stadtteil Lechhausen kann von Dienstag, 6. Juni, bis voraussichtlich Sonntag, 11. Juni, stadteinwärts fahrend nicht nach rechts in die Kurt-Schumacher-Straße abgebogen werden. Nach links Richtung Amagasaki-Allee, Fuggerbrücke steht zeitweise nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Grund sind notwendige Straßenbauarbeiten. Umleitungen über Donaustraße beziehungsweise Stätzlinger Straße sind ausgewiesen. (möh)