2017-01-29 18:00:00.0

Augsburg Die „Olchis“ widmen sich einem grünen Thema

Isabella Zilling und der Kolpingnachwuchs präsentieren sich der internen Jury. Trotz der starken Konkurrenz im Fernsehen sind acht Büttensitzungen in Lechhausen drin. Von Andreas Alt

Soeben hat Klaus Kramer geschildert, welche Katastrophen er bei seiner Hüftoperation und mit dem gerade erst gekauften Gebrauchtwagen erlebt hat. Wolfgang Niederzoll hat sich den Bericht aufmerksam angehört und schlägt vor, die Autopannen vorzuziehen und dann erst auf die eigenen Gesundheitsprobleme zu kommen. Im Pfarrsaal von St. Elisabeth wird das Programm der diesjährigen Kolping-Büttensitzung vorbereitet. Jede Bühnendarbietung muss dabei einem Gremium vorgeführt werden, das darüber entscheidet: Ist die Nummer dabei? Sollte sie noch geändert werden? Wo wird sie im Programm platziert?

Die Vorbereitungen fürs Faschingsprogramm ziehen sich oft über Monate hin und münden schließlich in diese Klausurtagung. Wertungsrichter sind Sitzungspräsident Marcus Bernhard, Spielleiter Niederzoll sowie die Kolpingmitglieder Tanja Plodeck und Werner Ohnemus. Hinzu kommt Elisabeth Bitzl, die mit der Stoppuhr festhält, wie lange jeder Beitrag dauert. Frühmorgens beginnt die Präsentation der Beiträge, mittags stärkt man sich gemeinsam mit heißen Würstchen, und am Nachmittag sind dann alle Nummern vorgeführt, durchgesprochen und das Programm organisiert. Dabei müssen auch technische Fragen gelöst werden: Wie viele Mikrofone werden gebraucht? Gibt es Musikeinspielungen? Sind Sprech- und Musiknummern gut gemischt? Haben die Mitwirkenden genug Zeit zum Umziehen?

1200 Zuschauer

Die meisten Büttenreden sind selbst verfasst; zur Not darf nach Aussage von Bernhard auch mal jemand mit einer vorgefertigten Nummer mitmachen. Die Beiträge werden nicht vorgegeben oder geplant – es ergibt sich. Einmal wollte man die ganze Büttensitzung unter ein Motto stellen, aber das klappte nicht, weil zu wenigen dazu etwas einfiel. „Wir sind nicht straff organisiert, bei uns geht’s eher familiär zu“, sagt der Vorsitzende des Vereins für Kultur und Freizeit innerhalb der Kolpingsfamilie, Hubert Bitzl. Auch ob das Programm beim Publikum ankommt, stellt sich erst während der Veranstaltung heraus. Jedenfalls hat es bisher immer für acht Abende gereicht, zu denen insgesamt 1100 bis 1200 Zuschauer kommen. Was von den Einnahmen übrig bleibt, fließt in die Kolping-Bildungsarbeit. Die Mitwirkenden bekommen keine Gage.

Als Pechvogel und Stadtstreicher

Das Erfolgsrezept ist nach Ansicht von Bernhard nicht, dass es in den Büttenreden um lokale Themen aus dem Stadtteil oder dem Augsburger Rathaus geht – eher, dass bekannte Lechhauser auf der Bühne stehen. Die Mitwirkenden sind „aus dem Volk für das Volk“, wie er sich ausdrückt. Allerdings müssen die Nummern unterhaltsam und lustig sein, sagt Büttenredner Kramer. Deshalb trifft man sich zur Klausurtagung, wo man sich gegenseitig beurteilt und an den Auftritten feilt. Kramer will in diesem Jahr außer als Pechvogel auch wieder als Stadtstreicher in der Bütt erscheinen. Er hat schon 1978 im Lechhauser Fasching begonnen und ist nach einer Unterbrechung jetzt wieder seit sechs Jahren regelmäßig dabei.

Der Kolping-Fasching hat in Lechhausen eine noch viel längere Tradition. Es begann nach den Worten von Bitzl Anfang der 1930er-Jahre. Damals, in der Wirtschaftskrise, mussten sich viele Lechhauser außerhalb von Augsburg Arbeit suchen. Einige kamen ins Rheinland und brachten von dort den Brauch der Faschingssitzungen mit, den die Kolpingsfamilie dann aufgriff. In der Nazizeit war Kolping verboten; nach dem Krieg war der „Grüne Kranz“, wo die Sitzungen stattgefunden hatten, zerbombt. Nachdem das Haus wieder aufgebaut war, wurde an die Tradition seit 1960 wieder angeknüpft.

Kinder gehen gern auf die Bühne

Ganz zu Beginn der Klausurtagung war Isabella Zilling mit ihrer Kindergruppe dran. Auch sie ist schon lange im Lechhauser Fasching aktiv – etwa 20 Jahre, davon entfallen 15 Jahre auf die Kinderarbeit. „Das ist unser Nachwuchs“, betont sie. Als ehemalige Kindergärtnerin hat sie kaum Probleme mit den Kleinen – auch deshalb, weil alle gern auf die Bühne gehen. Alles eitel Sonnenschein ist allerdings beim Kolping-Fasching nicht. Vorsitzender Bitzl kann sich an Zeiten erinnern, als man gar nicht alle Kartenwünsche erfüllen konnte. Das ist heute nicht mehr so. Noch immer reicht der Zuspruch für acht Büttensitzungen pro Saison, aber es sind nicht mehr alle gleich ausverkauft. Das liegt nach Ansicht von Bitzl an der Konkurrenz des Fernsehens. Heute kann man sich an den Tagen vor Aschermittwoch jeden Abend eine Faschingsveranstaltung im TV ansehen – und das bekommt die Kolpingsfamilie zu spüren.