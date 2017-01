2017-01-11 05:54:00.0

Augsburg Die Oldtimer-Freunde kommen in Fahrt

Reifen, Hupen, Lichter: Am Wochenende kommen Liebhaber alter Fahrzeuge und Bastler in Augsburg auf ihre Kosten. Von Michael Hörmann

Sie gilt als Kultmesse für Bastler, Schrauber und Sammler von allem, was Räder hat. Die zweitägige Veranstaltung eröffnet zudem traditionell das Ausstellungsprogramm der Messe Augsburg. Am kommenden Wochenende, 14. und 15. Januar, startet die Moto Technica ein weiteres Mal auf dem Messegelände. Das Programm wird durch ein internationales Oldtimer-Treffen, eine Modellautobörse und einen großen Markt für Zubehörteile abgerundet.

Es werden bis zu 20000 Besucher erwartet

ANZEIGE

Die Veranstalter rechnen mit 15000 bis 20000 Besuchern, die den Weg nach Augsburg finden. Seit nahezu 20 Jahren gibt es die Veranstaltung im Messezentrum. Das Angebot setzt auf Bewährtes: Reifen, Hupen, Lichter, Auspuffanlagen und vieles andere mehr werden gezeigt. Veranstalter ist Otto Wonisch aus Nördlingen. Er ist froh, in Augsburg einen Standort gefunden zu haben, „an dem wir uns nun seit bereits vielen Jahren erfolgreich in der Szene etabliert haben“. Erstmals im Jahr 1998 fand die Oldtimerschau in Augsburg statt.

Drei Hallen plus Freigelände

An diesem Wochenende werden die Hallen 1, 5 und 7 belegt, zudem steht das Freigelände zur Verfügung. Jetzt muss allerdings auch das Wetter für das Gelingen der Veranstaltung mitspielen. Am Samstag ist die Ausstellung von 8 bis 18 Uhr geöffnet, am Sonntag von 9 bis 16 Uhr. Bei winterlichen Straßenverhältnissen könnte so mancher Oldtimerfan sein Auto wohl lieber in der Garage stehen lassen, als nach Augsburg zu kutschieren.

Wenn die Oldtimerfreunde am Sonntag das Messegelände verlassen haben, kommen bald danach die Jäger und Fischer. Am Donnerstag, 19. Januar, startet die „Jagen und Fischen“. Sie dauert bis Sonntag, 22. Januar. Die Veranstaltung gilt als bekannteste und beliebteste Veranstaltung für Jäger, Fischer und Naturliebhaber in Süddeutschland.