The Voice Kids 2017 Die jüngste Kandidatin bei "The Voice Kids" kommt aus Augsburg

Anastasia Elena ist erst acht Jahre alt - und hat es schon in die Blind Auditions von The Voice Kids geschafft. Am Sonntag hat die Augsburgerin ihren großen Auftritt bei Sat.1. Von Christian Gall

Mit gerade einmal acht Jahren ist die Augsburgerin Anastasia Elena die jüngste Kandidatin bei der fünften Staffel der Show "The Voice Kids". Als Lied im Vorentscheid, der "Blind Audition", wird sie „It‘s Oh So Quiet“ von Björk singen. Anastasia ist hingegen alles andere als still. Sie ist ein aufgeweckter Sonnenschein.

Am Sonntag, 19. Februar, ist sie ab 20.15 Uhr bei Sat.1 zu sehen. Dann läuft die erste Runde der Blind Auditions bei The Voice Kids. Dabei sitzt die Jury bestehend aus Nena mit Tochter Larissa, Mark Forster und Sasha auf Drehstühlen, mit dem Rücken zu den Kandidaten. Erst wenn ein Jurymitglied von einem Sänger überzeugt ist, drückt es auf einen Buzzer und dreht sich mit dem Stuhl um - um den Teilnehmer zum ersten Mal zu sehen - der damit in die nächste Runde kommt.

Anastasia Elena hatte vor "The Voice Kids" schon Bühnenerfahrung

Anastasia Elena hat sich über ein Casting für die Blind Audition qualifiziert. Im Sat.1-Interview sagt sie: "Für mich ist es kein komisches Gefühl, die Jüngste zu sein." Schon im Alter von fünf Jahren hat sie mit der Musik angefangen, ihre Lieblingssänger sind Lara Fabian, Helene Fischer und Whitney Houston. Auch bei Jurymitgliedern hat sie einen Favoriten - Sasha ist ihr Liebling. Den will sie bei The Voice Kids unbedingt kennenlernen.

Trotz ihres jungen Alters hat Anastasia Elena schon musikalische Erfahrung. Bei Auftritten mit ihrer rumänischen Tanzgruppe „Mamaia Copiilor“ konnte sie schon erste Bühnenerfahrung sammeln. Jetzt kann sie es kaum erwarten, vor großem Publikum aufzutreten: „Ich liebe Musik! Zu singen und auf der Bühne zu stehen ist großartig.“