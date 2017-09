2017-09-22 19:20:00.0

Augsburg Diese Neuheiten können Besucher auf dem "Schmeckfestival" probieren

Bis Sonntag gibt es auf dem "Schmeckfestival" in Göggingen Street-Food. Angeboten werden unter anderem Straußenfleisch-Burger oder Waffeln aus der Tüte. Was ist noch neu? Von Marlena Bodewein

Das „Schmeckfestival“ bringt seit drei Jahren Street-Food, Musik und Bühnenauftritte auf den Festplatz in Göggingen. Das Essen wird meistens aus Fahrzeugen (Food-Trucks), in deren Laderaum eine Küche und eine Theke eingebaut ist, verkauft. Auch dieses Mal sind wieder neue Angebote dabei.

Stefan Diedrich etwa bietet Fleisch vom Vogel Strauß aus Australien an. Aus dem Foodtruck „Alles Strauss“ heraus verkauft er Burger belegt mit Straußenfleisch. Dazu gibt es spezielle Soßen wie Bier-Creme oder Bacon-Jam, Schinken-Creme. „Wir machen all unsere Soßen selber, das dauert in der Vorbereitung echt immer ziemlich lange“, erzählt Diedrich. Eine weitere Besonderheit seiner Burger: das Fleisch wird über Kokosnuss-Kohle gebraten, dadurch erhält das Straußenfleisch ein besonderes Aroma.

Als echte Neulinge in der Street-Food-Szene sind Susanne und Norbert Wieczorek. Mit „Mahl Anders“ kochen sie seit Juni diesen Jahres in ihrem Wagen „gesundes Essen für Körper und Geist“, wie Köchin Susanne sagt. Ihre wichtigste Zutat dabei: Süßkartoffeln. Zu Süßkartoffelstampf gibt es Gemüse und verschiedene Fleischsorten oder Ziegenkäserollen. Die Idee, Kartoffelstampf aus Süßkartoffeln zuzubereiten, hatte Susanne Wieczorek schon früher. Für ihre Söhne, die Eishockey spielen, hat sie den Stampf schon jahrelang zubereitet. „Und wenn mein Sohn vor seinen Spiel nicht auf den Süßkartoffelstampf verzichten kann, wieso sollten das dann andere müssen?“, sagt Wieczorek und lacht.

Street-Food: Auf dem "Schmeckfestival" gibt es auch Waffeln aus der Tüte

Wer nach Kartoffelstampf oder Straußenburger noch Appetit auf einen Nachtisch hat, wird auf dem Schmeckfestival ebenfalls fündig. „Ice Cream rolls“ bietet Eis der besonderen Art an: frische Zutaten wie Bananen oder Kekse werden gemeinsam mit flüssiger Milch auf eine sehr kalte Platte gegossen. Die Zutaten beginnen zu gefrieren und werden dabei klein gehackt.

„Während die Zutaten gefrieren, entsteht durch das Hacken eine dicke Masse“, erklärt die Studentin Mara Wiesinger, die als Aushilfe bei „Ice Rolls“ arbeitet. Dann werde diese Masse in eine viereckige Form gebracht und schließlich gerollt. Diese Eisrollen werden dann mit Soße und Toppings wie Streuseln oder Schokolinsen bestreut.

Die Waffeln von „Ball Dough“ werden ebenfalls auf eine besondere Art zubereitet. Inhaberin Lydia Meyer rollt die Waffeln in einer Tüte ein, dann kommen noch Eis und verschiedene Süßigkeiten drauf. Auf die Idee gebracht hätten sie ähnliche Waffeln aus China, erzählt Meyer. Sie habe angefangen, eigene Kreationen zu entwerfen und ist nun seit einem Jahr mit „Ball Dough“ in Deutschland unterwegs.

"Schmeckfestival" in Augsburg läuft noch bis Sonntag

Das Schmeckfestival auf dem Gögginger Festplatz läuft noch bis Sonntag, 24. September. Am Samstag ist das Festival von 12 bis 23, am Sonntag bis 22 Uhr geöffnet.

Der Eintritt zum Festival kostet einen oder drei (inklusive Freigetränk) Euro. Rund um den Festplatz, sowie am Rosenaustadion gibt es eine begrenzte Zahl an Parkplätzen. Auf den Parkplätzen von Norma wird eine Gebühr von vier Euro fällig.