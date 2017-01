2017-01-16 18:49:00.0

Augsburg Drei Sterne für veganes Essen in der Uni-Mensa

Die Mensa der Uni Augsburg kommt auch bei Veganern gut an: Es gab eine Bestnote. Das Lieblingsgericht der Studenten ist nicht vegan.

Gerade Studenten ist Tierschutz und Umweltschutz besonders wichtig. Viele essen gelegentlich, öfter oder immer vegan. Die Tierrechtsorganisation Peta zeichnete nun die „vegan-freundlichsten Universitätsmensen Deutschlands“ aus. Einer der Preisträger mit der Bestnote von „drei Sternen“ ist die Augsburger Uni-Mensa.

Am beliebtesten bleibt Hähnchenschnitzen

In der Mensa des Studentenwerks gibt es täglich mehrere vegane Gerichte von extra geschulten Köchen, aber auch Pflanzendrinks und vegane Snacks wie Couscoussalat. Vegane Neuigkeiten in den Cafeterien an der Uni sind beispielsweise Apfel-Nuss-Kuchen und Süßigkeiten wie Manner Waffeln. Durch das variable Verpflegungskonzept in der Mensa mit bis zu 18 Hauptgerichten täglich können seit dem Frühjahr 2012 auch mehr vegane Gerichte gewählt werden. Renner auf der Speisekarte sind Grünkohl-Hanf-Bratlinge mit Kürbissoße oder Sprossenbagel mit Tofuburger, rauchiger Barbecuesoße und Salatgarnitur. Nach Schätzungen des Studentenwerks liegt der Anteil der veganen Gerichte an den insgesamt verkauften Gerichten bei bis zu zehn Prozent. Denn die veganen Gerichte werden auch von Vegetariern und Flexitariern gegessen. Fragt man aber nach dem insgesamt beliebtesten Gericht in der Uni-Mensa, ist es mit Fleisch: Hähnchenschnitzel mit Zitrone, Salatgarnitur und Pommes.

33 Teilnehmer

Peta nimmt regelmäßig gastronomische Einrichtungen und Städte unter die Lupe, um sie auf ihre Vegan-Freundlichkeit zu untersuchen und bat alle 58 deutschen Studentenwerke, die in 900 Mensen und Cafeterien täglich etwa 80 Prozent der Studierenden verpflegen, um die Teilnahme an einer Umfrage für die Vegan-Sterne-Vergabe. Insgesamt nahmen 33 Studentenwerke teil und schickten ihre jeweils vegan-freundlichste Mensa ins Rennen. (eva)