2017-06-09 07:53:00.0

Augsburg Ein Sommerfestival aus Schülerhand

Elftklässler des Maria-Theresia-Gymnasiums möchten im Viertel Rechts der Wertach die Bewohner zusammenbringen. Eine besondere Rolle spielt dabei selbst gebautes Mobiliar. Von Andrea Baumann

Geschichtslehrerin Andrea Heinl gelingt es immer wieder, ihre Schüler des Maria-Theresia-Gymnasiums aus dem Innenstadt-Klassenzimmer in andere Viertel zu locken. Vor viereinhalb Jahren mündete das Zeitzeugenprojekt „Kindheiten in Oberhausen“ in ein bemerkenswertes Buch. Diesmal laden 15 Elftklässler die Bewohner des Stadtbezirks Rechts der Wertach zwischen 30. Juni und 8. Juli zu selbst organisierten Aktionen und Festen ein.

Die Bedeutung der Redensart „Vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt“ haben die 16- bis 18-Jährigen bereits am eigenen Leib erfahren. Denn zum gemütlichen Niederlassen kommt an den einzelnen Stationen nicht schnödes Plastikmobiliar zum Einsatz, sondern selbst gebaute Holztische, -hocker und eine Bar. Zusammengezimmert haben es die MT-Gymnasiasten in ihrer Freizeit – auch mithilfe der Bewohner der Flüchtlingsunterkunft Ottostraße. Johannes und seinen Mitschülern liegen vor allem zwei Ziele am Herzen. „Wir wollen den Lebensraum Rechts der Wertach verschönern und die eingesessene Bevölkerung mit Flüchtlingen zusammenbringen.“

ANZEIGE

Die Ottostraße befindet sich mitten im Stadtbezirk, der als Bindeglied zwischen der Innenstadt und Oberhausen fungiert. Er grenzt im Süden an das Plärrergelände, im Norden an das Areal von Manroland, im Westen an die Wertach und im Osten an die Heinrich-von-Buz-Straße. Zentrale Verkehrsachse ist die Wertachstraße zwischen Senkelbach und Wertachbrücke.

Um eine Vorstellung von dem für sie eher unbekannten Viertel zu bekommen, zogen die Elftklässler zunächst mit Stadtplänen durch die Straßen – um die Menschen dort kennenzulernen und Orte, die sich für die Veranstaltungen eignen. „Aus den zahlreichen Plätzen haben wir dann die besten ausgesucht“, erklärt Kilian.

Fünf Stationen

Herauskristallisiert haben sich fünf Stationen, bei denen „Otto on tour“ – so der Name des mobilen Möbelsets – einen Nachmittag oder Abend lang haltmacht. Ihre Lage ist der Grafik auf dieser Seite zu entnehmen. Wichtig war es den jugendlichen „Eventmanagern“, allen Generationen etwas zu bieten.

Während sich die „Ottolympischen Ooasenspiele“ am Freitag, 30. Juni, an Kinder und Jugendlichen wenden, stehen bei den Aktionen auf dem Spielplatz an der Inneren Uferstraße tags darauf kleinere Kinder und ihre Eltern im Fokus. Für das generationsübergreifende Straßenfest am 6. Juli organisierten die Seminaristen sogar eine Liveband. Und sie hoffen, mit dem Fest die Besucher zum Nachdenken zu animieren, wie das Straßenstück einmal genutzt werden könnte. Denn eine Umgestaltung gehört zu den Punkten, die im Rahmen des Förderprogramms Soziale Stadt umgesetzt werden könnten. Neben Oberhausen-Nord und -Mitte soll auch Rechts der Wertach von öffentlichen Geldern und kreativen Ideen profitieren.

Wohnungsbaugenossenschaft zieht mit

Vierter Termin des Sommerfestivals ist ein Kaffeeklatsch am 7. Juli in einem Innenhof in der Erhardstraße. Lehrerin Heinl ist stolz, wie es ihre Schüler geschafft haben, die zuständige Wohnungsbaugenossenschaft für ihr Vorhaben zu gewinnen. Fürs Finale am Samstag, 8. Juli, haben die MT-Gymnasiasten das Café Tür an Tür in der Wertachstraße auserkoren.

Premiere bei der Sommerlounge

Neben den Jugendlichen und ihrer Lehrerin ist auch Jan Webner-Ebnet auf die Resonanz gespannt. Der Quartiersmanager vom Verein Urbanes Wohnen, von Beruf Architekt, hat das Projektseminar unterstützt und sagt: „Die Jugend setzt immer wieder wesentliche Impulse für die Stadtentwicklung, weil sie super Ideen, Zeit und Spaß hat.“ Und hoffentlich auch einen guten Draht nach oben. Denn anhaltender Regen könnte „Otto on tour“ gefährden. Erstmals im Einsatz ist das Möbelset außerhalb des Projekts: Bei der Sommerlounge am Drentwettsteg können Besucher Komfort und Stabilität testen. Der Termin: Samstag und Sonntag 23./24. Juni, jeweils von 17 bis 22 Uhr.

Programm Näheres zum Projekt und den Terminen auch im Internet unter www.rechts-der-wertach.de