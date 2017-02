2017-02-26 06:00:00.0

Großaitingen Ein klares Votum für die offene Ganztagsschule in Großaitingen

Viele Großaitinger Eltern wollen die Betreuung für ihre Kinder. Die Umsetzung muss noch geklärt werden. Von Hieronymus Schneider

Die Gemeinderatssitzung stieß auf so große Zuhörerresonanz, dass die Räte zusammenrücken mussten. Erleichtert wurde dies jedoch durch das Fehlen von fünf Gemeinderäten.

Das Hauptinteresse galt der Information über die Festsetzung von Überschwemmungsgebieten durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth und der Frage nach Einführung einer offenen Ganztagsschule an der Grundschule. Für den Bereich der Mittelschule existiert diese bereits und die Mittagsbetreuung wird sehr gut in Anspruch genommen. Die Nachfrage nach einer Ganztagesschule steigt, da viele Eltern oder Alleinerziehende berufstätig sind und erst spätnachmittags heimkommen. Bei einer von Rektor Stefan Bader initiierten Umfrage bei den Eltern der 25 Vorschulkinder und der ersten bis dritten Klassen stimmten 72 Prozent für die Einführung einer offenen Ganztagsschule auch an der Grundschule.

Anteil der Gemeinde beträgt 20500 Euro

Nach der Bedarfserhebung würden vier Gruppen, eine davon bis 17.30 Uhr notwendig. Das jährliche Gesamtbudget wurde auf 63700 Euro berechnet, der Anteil der Gemeinde beträgt 20500 Euro. Von der Schulleitung wurden vier Varianten zur Durchführung mit oder ohne Zusatzangebote durch Trägervereinigungen erarbeitet. Als Träger kommen vor allem der bisher schon tätige Verein der Mittagsbetreuung, aber auch die Gemeinde selbst in Betracht. Auf Vorschlag von Bürgermeister Erwin Goßner stimmte der Gemeinderat einstimmig für die Einführung der offenen Ganztagsschule. Die Umsetzung der Trägerschaft und der Zusatzangebote muss noch in weiteren Besprechungen geklärt werden. Dazu werden auch noch Angebote von Trägervereinen eingeholt.

Thema Hochwasserschutz stößt auf großes Interesse

Die Verordnung des Landratsamtes Augsburg über das Überschwemmungsgebiet an der Singold stieß auf so großes Interesse, dass der Bürgermeister eine öffentliche Information durch das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth in die Sitzung einschob. Konrad Schörger und Dr. Kurt Nunn erläuterten die Neubewertung und beantworteten Fragen der Zuhörer. Die Ermittlung der Überschwemmungsgebiete auf der statistischen Basis eines Hochwassers, das in etwa hundert Jahren wahrscheinlich vorkommen wird, diene zur Warnung von Gefahren und zum Schutz vor Schäden durch Flächenfestlegung und -freihaltung.

Schörger erklärte, dass der Freistaat Bayern für den Unterhalt der Singold als Gewässer zweiter Ordnung zuständig ist. Ausführende Behörden sind deshalb das Wasserwirtschaftsamt und das Landratsamt. Er stellte der Gemeinde Großaitingen ein gutes Zeugnis aus, denn der Bau des Hochwasserdeiches um das südliche Baugebiet bewirke, dass diese Siedlung nicht vom sogenannten Jahrhunderthochwasser betroffen ist. Das Hochwasser würde in diesem Bereich westlich über Wiesen zur Wertach abfließen. Im weiteren Verlauf fließt die Singold jedoch mitten durch das Dorfgebiet und könnte an verschiedenen Stellen über die Ufer treten.

Wohngebiete in das Überschwemmungsgebiet aufgenommen

Deshalb wurden einige Wohngebiete in das Überschwemmungsgebiet aufgenommen. Baugenehmigungen seien deshalb nicht unmöglich, können aber mit Auflagen wie Ausgleichsflächen, Betonwannen, Verbot von Öltanks oder Erhöhung des Sockels verbunden werden. Ein Zuhörer sorgte sich, dass durch die Aufnahme seines Hauses in das mögliche Überschwemmungsgebiet die Beiträge zur Elementarschadensversicherung steigen könnten. Ein anderer stellte die Frage, warum die Verschlammung der Singold nicht durch regelmäßiges Aufräumen gestoppt werde. Dies stoße laut Kurt Nunn auf ökologische Bedenken. Konkrete Abflusshindernisse könnten jedoch auf Antrag begutachtet und eventuell behoben werden. Die Bürger können noch bis zum 28. Februar Einwände gegen die Verordnung bei der Gemeindeverwaltung erheben.

Die Gemeinde beteiligt sich an der Planung eines Rückhaltebeckens bei Holzhausen, welches die Hochwassergefahr für die Unterliegergemeinden wesentlich verringern würde und hat dafür 340000 Euro zugesagt. Die Verwirklichung des Projekts ist jedoch seit etwa zehn Jahren durch Einsprüche und Klagen ins Stocken geraten. Unabhängig davon will Großaitingen eigene Hochwasserschutzmaßnahmen umsetzen, die eine Neubewertung der Überschwemmungsgebiete ermöglichen könnten.