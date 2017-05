2017-05-03 16:55:00.0

Augsburg Einbrecher erbeuten sechsstelligen Betrag in Supermarkt

Unbekannte Täter sind in das "Kaufland"-Gebäude in der Meraner Straße eingebrochen. Sie hatten es auf Schmuck und Geld abgesehen. Auch der Sachschaden ist hoch.

Einbrecher sind in das Gebäude des "Kaufland" in der Meraner Straße eingestiegen. Nach Auskunft der Polizei ereignete sich die Tat zwischen Samstag, 20.40 Uhr, und Dienstag, 4.40 Uhr. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt, indem sie über das Dach einstiegen und in das dortige Juweliergeschäft gelangten. Dort wurden sämtliche Vitrinen zerschlagen und der Schmuck daraus gestohlen.

Außerdem brachen die Täter zwei Kassen auf und nahmen das Geld an sich. Anschließend drangen die Täter in das daneben liegende Lottogeschäft ein. Hier entwendeten sie sämtliche Stangen Zigaretten und einen kleinen Tresor. Der Wert der Beute dürfte sich um unteren sechsstelligen Eurobereich bewegen. Der angerichtete Sachschaden wird mit etwa 50.000 Euro beziffert.

Die Kripo Augsburg bittet unter der Telefonnummer 0821/323-3810 um Zeugenhinweise. jaka