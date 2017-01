2017-01-25 05:56:00.0

Augsburg Eisgefahr: Feuerwehr geht auf Nacht-Patrouille

An den Nebengewässern der Singold hat sich ein Eispanzer gebildet. Die Feuerwehr ging nach auf Patrouille. Doch Besserung ist in Sicht Von Stefan Krog

An den Bächen entlang der Singold südlich von Göggingen sorgen die eisigen Temperaturen der vergangenen Tage teils für Grundeis. Berufsfeuerwehr und die Freiwilligen Wehren aus Göggingen und Inningen patrouillierten in den vergangenen Nächten, um die Entwicklung im Auge zu behalten. Seit Dienstag zeichnet sich aber Entspannung ab.

2012 gab es einen Großeinsatz

Das Phänomen mit dem Grundeis hatte 2012 für einen tagelangen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt. Beim Grundeis gefriert ein Gewässer nicht an der Oberfläche, sondern von unten her. Am Grund des Bachbetts entsteht ein Eispanzer, der dafür sorgt, dass der Querschnitt kleiner wird und das Bachbett weniger Wasser fassen kann. Etliche Felder wurden damals überschwemmt, mit Baggern wurde das Eis aus der Singold gebrochen, um eine Überschwemmung in Göggingen und Inningen abzuwenden. Sogar ein Biberdamm musste gesprengt werden.

Singold nicht betroffen

Die Singold selbst ist aktuell nicht vom Grundeis betroffen, aber mehrere Nebengewässer wie der Forellenbach, der als Überleiter von der Singold in die Wertach dient. „Die Lage ist aber im Griff“, so Karoline Pusch vom Tiefbauamt der Stadt. Der Sonnenschein der vergangenen Tage habe tagsüber trotz der Kälte dafür gesorgt, dass sich die Eisbildung in Grenzen halte. Mit den steigenden Temperaturen zum Wochenende hin rechne man mit einer weiteren Entspannung.