2016-12-25 14:14:04.0

Fliegerbombe Evakuierung belastet die Hospitalstift-Bewohner

Wegen der Fliegerbombe werden auch die Bewohner des Augsburger Hospitalstifts St. Margaret evakuiert - darunter Bettlägerige. Für die Senioren bedeutet das sehr viel Stress. Von Sarah Ritschel

Viele Bewohner des Augsburger Hospitalstifts St. Margaret reagierten ähnlich auf die Nachricht, dass am Jakobertor eine Bombe gefunden wurde. „Wo ist der nächste Schutzkeller?“, fragten sie, völlig aufgelöst. „Die meisten hier sind älter als 70, die haben alle den Krieg mitgemacht“, sagt Ursula Peschke.

Die Rollstuhlfahrerin wohnt selbst in dem Heim gleich in der Nähe der Augsburger Puppenkiste. Sie ist die Sprecherin der Bewohner und sitzt an diesem Morgen mit etwa einem Dutzend anderer Menschen im ersten Stock ihres Heims, wartet fertig angezogen auf den Bus. Für sieben Uhr morgens war die Abfahrt angekündigt, jetzt ist es gleich acht. Die Rentner fragen ungeduldig nach, machen sich Sorgen.

Viele von ihnen kennen die Situation allzu gut. Sie mussten erst Ende November von ihrer alten Unterkunft im St. Jakobsstift am Mittleren Lech in den frisch sanierten Bau umziehen. Manche wollten partout nicht gehen. Senioren und Angehörige sammelten Unterschriften gegen die Verlegung, eine 93-jährige Heimbewohnerin drohte mit einem Sitzstreik.

Heidi Sulter weiß, wie viel Stress jetzt auch die Evakuierung bei den Bewohnern verursacht. „Sie hatten gerade angefangen, sich zu Hause zu fühlen“, sagt die Wohnbereichsleiterin. „Unsere Bewohner brauchen mit Sicherheit die ganze Woche, bis sie sich wieder erholt haben.“

Fliegerbombe: Bettlägerige an Heiligabend in Zwischenunterkunft gebracht

An Heiligabend waren schon die mehr als 20 Bettlägerigen in ihre Zwischenunterkunft, das Haus Lechrain im Augsburger Stadtteil Lechhausen, gebracht worden. Eine Frau liegt im Sterben. Jede Pflegekraft weiß es: Unter normalen Umständen hätte man sie auf gar keinen Fall woanders hingebracht. Aber ein Bombenfund ist eben nicht normal.

Jetzt ist auch der Sprinter da, der die letzten Heimbewohner nach Lechhausen bringt. Mitarbeiter und Helfer verstauen tütenweise Medikamente darin, die wichtigsten Dokumente nehmen sie auch mit. In Zweierreihen werden die Räder der Rollstühle im Laderaum fixiert. Immer sechs passen in einen Transporter. Einige der Bewohner sind dement, bekommen nicht mehr genau mit, was um sie herum geschieht. „Ich habe ihnen gesagt“, erzählt die 50-jährige Ursula Peschke, „dass wir einen Ausflug machen oder dass alles nur eine Übung ist. Solche Lügen sind erlaubt“.

Hospitalstift-Bewohner bekommen einen Trakt im Haus Lechrain

Im Haus Lechrain in Lechhausen bekommen die Menschen aus dem Hospitalstift einen eigenen Trakt. Wenigstens die Gesichter sollen ihnen vertraut bleiben, wenn sie schon zum zweiten Mal in etwas mehr als einem Monat eine neue Umgebung verwirrt. Auch Rentner vom Heim St. Afra in der Altstadt kommen im Lechrain unter, solange die Innenstadt gesperrt ist.

Sanitäter des Roten Kreuzes bringen die letzten Bettlägrigen. Eine Trage nach der anderen schieben sie herein. Thermodecken wärmen die alten Menschen, viele sind dünn und wirken zerbrechlich, schauen ins Leere. Die Zimmer für sie sind vorbereitet. Die Lechrain-Mitarbeiter hatten gerade die alten Betten abgebaut, kurz bevor die Nachricht von der Bombe kam. Jetzt stehen sie wieder. Feldbetten gibt es zur Not auch noch.

Im Gemeinschaftsbereich schmückt eine Mitarbeiterin der Hauswirtschaft einen Christbaum. Sie haben ihn extra aufgestellt, für die Gäste. Ursula Peschke sitzt mit vier anderen Bewohnern am Tisch, vor ihr eine Weihnachtstasse. Sie ist froh, dass der erste Stress überstanden ist. „Jetzt kann ich nur noch dasitzen und abwarten. Jetzt bin ich ruhig.“ Sie werde erleichtert sein, wenn die Bombe entschärft ist. „Noch erleichterter bin ich, wenn ich wieder zu Hause bin.“ Das könnte noch dauern.