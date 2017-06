2017-06-27 18:18:00.0

Firnhaberau Exhibitionist entblößt sich vor Frau

Ein Mann hat am Montagabend eine Frau am Lechufer belästigt.

Am Lechufer hat sich am Montagabend ein Exhibitionist eine Frau belästigt. Wie die Polizei berichtet, war die 39-Jährige zu der Zeit auf einer Kiesbank auf der Gersthofer Seite, als ihr auf der anderen, der Augsburger Seite, ein Mann auffiel, der sich dort im Gebüsch befand und seine Hose bis zu den Knien heruntergezogen hatte. Der Unbekannte suchte immer wieder Blickkontakt zu der 39-jährigen Frau und „manipulierte dabei an seinem Glied“, wie es von der Polizei heißt. Die Geschädigte rief daraufhin die Polizei.

Als der Mann das Telefonat bemerkte, packte er sein Handtuch und flüchtete das Lechufer nach oben. Der Mann war etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, trug kurze, dunkle Haare und hatte eine einen dunklen Teint. Er trug lediglich eine hellblaue kurze Hose beziehungsweise Badehose und hatte ein hellblaues Badetuch dabei. Die Polizei bittet Zeugen, die den Mann ebenfalls gesehen haben und Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich unter der Nummer 0821/323-3810 zu melden. (jaka)