2017-02-09 12:57:00.0

Augsburg Fahrraddiebe nehmen wertvolle Räder mit

Sie hatten es offenbar auf wertvolle Räder abgesehen: In drei Fällen sind in Augsburg Fahrräder gestohlen worden - zum Teil aus dem Keller.

Die Polizei in Augsburg meldet drei Diebstähle von wertvollen Fahrrädern. Am Eiskanal (Höhe Hausnummer 49) wurde am Sonntag (17 bis 19 Uhr) ein graues Fahrrad der Marke Ghost gestohlen. Es war mit einem Schloss abgesperrt und stand vor dem dortigen Vereinsheim. Der Schaden wird mit 2000 Euro beziffert. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0821/323-2610.

Zwischen Dienstag (23 Uhr) und Mittwoch (09.30 Uhr) stahl ein unbekannter Täter aus einer unversperrten Garage in der Herrenbachstraße, schwarzes E-Bike der Marke Biketec im Wert von rund 2500 Euro. Das Rad war abgeschlossen.

Kellerabteil aufgebrochen

Und zwischen Mittwochvormittag, 1. Februar, und Mittwoch, 8. Februar, wurde in der Bergstraße ein Rad aus dem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Der Täter verschaffte sich laut Polizei gewaltsam Zugang zum Kellerabteil. Er stahl ein Mountainbike der Marke Univega (Wert: rund 1000 Euro). Das Mountainbike ist auffällig schwarz mit roten Streifen und hat einen schwarz-roten Sattel. Zu den beiden letztgenannten Fällen bittet die Polizei um Hinweise unter 0821/323-2710. (AZ)