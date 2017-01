2017-01-23 16:18:00.0

Neuburg an der Donau Faschingsmarkt bringt 1550 Euro für Hilfe in Namibia

Mehr als 350 Gäste beim Markt, den die Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Hl. Geist sowie der Katholische Frauenbund Neuburg organisierten. Für was das Geld gedacht ist.

Mit einem Reinerlös von 1550 Euro war der Secondhand-Faschingsmarkt der „aktion hoffnung“ in Neuburg ein voller Erfolg. Der Betrag kommt der Ausbildung von jungen Menschen in Namibia zugute.

Mehr als 350 Faschingsfreunde besuchten den Markt. Wie bereits berichtet, wird durch den Verkauf der Faschingskostüme aus jeder Kleiderspende eine Geldspende. Damit kann jungen Menschen im Südsudan, im Libanon, in Kenia oder Uganda der Weg in eine bessere Zukunft geebnet werden. Diesesmal dient der Reinerlös der schulischen und beruflichen Ausbildung von jungen Menschen in Okakarara in Namibia. Die Menschen in dieser strukturschwachen Region leben fast ausschließlich von kleinen Landwirtschaften, die kaum den täglichen Bedarf an Lebensmitteln decken, heißt es in einer Pressemitteilung. Abseits der großen Touristenströme und ohne Industrieansiedlung herrscht unter der Bevölkerung eine hohe Arbeitslosigkeit. Umso wichtiger ist es, bereits den Kindern eine schulische Ausbildung und jungen Erwachsenen eine Weiterbildung zu ermöglichen. Auch alleinerziehende Frauen, die kaum Chance auf ein eigenes Einkommen haben, profitieren vom Angebot.

ANZEIGE

Nächster Faschingsmarkt in der Region ist am Freitag, 3. Februar, von 15 bis 18 Uhr in der Dreifachturnhalle in Rain. Weitere Infos zur „aktion hoffnung“ unter 0821/3166-3621 oder karin.stippler@aktion-hoffnung.de (nr)