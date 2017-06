2017-06-26 14:13:00.0

Sommernächte 2017 Feiert Augsburg am Wochenende mit nassen Füßen?

Die Wetterprognose für die Augsburger Sommernächte gibt keinen Grund zur Freude. Welche Tage am trockensten werden könnten. Von Christian Gall

Wolkenloser Himmel, laue Nächte und kein Unwetter in Sicht - so hat das Wetter in den vergangenen Wochen ausgesehen. Doch für die Sommernächte macht die Wetterprognose keinen sonnigen Eindruck. Statt Sonnenbrille sollten Besucher der Veranstaltung lieber die Regenjacke mit aus dem Haus nehmen.

Am Donnerstag zum Auftakt des Stadtfests droht das schlechteste Wetter der gesamten Woche. Jürgen Schmidt vom Wetterportal "Wetterkontor" spricht von starkem Regen, böigem Wind und Gewittern. "Ab Donnerstag legt der Sommer eine Pause ein", sagt Schmidt. Diese Pause hält das gesamte Wochenende über an. Allerdings ist die Aussicht auf Freitag und Samstag rosiger. Statt lang anhaltendem Regen wie am Donnerstag wartet das Wetter am Freitag und Samstag "nur" mit gelegentlichen Schauern auf. Allerdings hält das Gewitterrisiko auch noch an diesen Tagen an.

ANZEIGE

Temperaturen kaum über 20 Grad

Vor allem die Temperaturen erleiden ab Donnerstag einen gravierenden Einbruch. Schmidt rechnet, dass das Thermometer von Donnerstag bis Samstag kaum über 20 Grad Celsius klettern wird. Grund für diesen extremen Wetterumschwung ist ein Tiefdruckgebiet, das von Irland auf nach Deutschland kommt. Auf dem Weg nach Bayern überquert das Tiefdruckgebiet den Atlantik und kühlt dort ab - das Wasser hat im Meer trotz Sommer eine Temperatur von weniger als 20 Grad Celsius.

Erst zu Beginn der kommenden Woche könnte das Tiefdruckgebiet in Richtung Norden nach Skandinavien weiterziehen. Dann könnte der Sommer nach seiner Pause wieder in die Region zurückkehren. Doch für die Augsburger Sommernächte ist das dann zu spät (hier lesen Sie, was Besucher sonst noch wissen müssen).

Einen Überblick über die Veranstaltungsorte finden Sie in unserer Karte: