2017-05-16 15:32:40.0

Region Augsburg Festivals boomen: Was diesen Sommer in der Region geboten ist

In Augsburg und Umgebung finden immer mehr Open-Air-Veranstaltungen statt. Das hat nicht nur mit dem Heimatgefühl zu tun. Warum die oft mehrtägigen Feste immer beliebter werden. Von Miriam Zissler

Festivals boomen – auch in der Region finden die Veranstaltungen einen großen Anklang bei den Besuchern. Die Nachfrage ist so groß, dass neue Festivals konzipiert werden. 2016 feierte das „Funky Forest Festival“ in Langenneufnach in den Westlichen Wäldern Premiere, in diesem Jahr geht das Südufer-Festival am Friedberger See mit einem beachtlichen Programm an den Start. „Auf der einen Seite haben wir das Klubsterben, auf der anderen Seite den Boom von Open-Air-Veranstaltungen.

Viele Besucher wollen nicht mehr nur eine Band sehen, sie wollen ein Gesamterlebnis, eine gute Zeit mit viel Programm in einer ausgefallenen Location“, sagt Christoph Elwert, Festivalleiter des Augsburger Jugendfestivals Modular. Für Patrick Jung, der bei der Koordination des Singoldsand-Festivals in Schwabmünchen und des Augsburger Modular-Festivals mithilft, ist es das „besondere Lebensgefühl“, das die Besucher im immer größeren Ausmaß anspricht. „Es hat etwas mit Lokalpatriotismus und Heimatgefühl zu tun. Hier bin ich daheim, hier treffe ich jeden.“

ANZEIGE

Überblick: Festivals in der Region Augsburg 2017

Augsburg Von Donnerstag, 15., bis Samstag, 17. Juni, wird das Jugendfestival Modular im Wittelsbacher Park an der Kongresshalle stattfinden. Es ist das größte Jugendfestival in der Umgebung: rund 30000 Besucher werden erwartet. Insgesamt 64 Bands, darunter Kakkmaddafakka, Moop Mama und Megaloh, sowie 14 DJs werden für die passende Musik sorgen. Daneben gibt es ein großes Mitmachprogramm. 350 Jugendliche und junge Erwachsene unterstützen mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit das Festival. Tagestickets gibt es für 20 Euro, Dreitagestickets für 45 Euro. Infos: www.modular-festival.de.

Modular 2016 in Bildern: Wild feiern und gemütlich... Wild feiern oder gemütlich chillen auf dem Modular 2016. Das Festival in Bildern. Foto: Annette Zoepf

Augsburg Seit Jahren ist der Termin ein Muss für Fans elektronischer Musik: Das Elektro-Open-Air Auto.Matic.Open im Kesselhaus im Riedinger Park ist das größte seiner Art in der Umgebung und findet bereits zum achten Mal statt. In diesem Jahr wird der Techno dort am Samstag, 8. Juli, gefeiert. Los geht es im Außenbereich bereits um 14 Uhr. Ab 23 Uhr zieht die Party ins Kesselhaus um: Auflegen werden unter anderem DJ Tennis, &ME, Robag Wruhme und Konstantin Sibold. Karten gibt es im Vorverkauf für 25 Euro und an der Abendkasse. Infos: www.automaticmusic.de.

Königsbrunn Ein buntes Programm bietet das Königsfestival, von Donnerstag, 13., bis Sonntag, 16. Juli. Neben Comedian Michael Mittermeier stehen Sängerin Beatrice Egli, Rockband Helter Skelter und auch Sänger Chris Kolonko auf der Bühne im Palastzelt nahe der ehemaligen Königstherme. Karten müssen für die einzelnen Veranstaltungen gekauft werden (siehe www.koenigsfestival.com).

Friedberg Beim Südufer-Festival, das erstmals am Freitag, 21., und Samstag, 22. Juli, am Friedberger See stattfindet, werden rund 20 regionale und internationale Bands erwartet. Die israelische Band Lola Marsh, Nihils aus Österreich und Claire aus München gehören unter anderem zum Line-up. Daneben legen DJs auf, wie der bekannte iranisch-schwedische Techno-DJ Aril Brikha, aber auch Augsburger Größen wie Tobias Schmid und Stefan Sieber (Auto.Matic.Music). Die Besonderheit: Die kleine Bühne in der Nähe des Wasserhäuschens steht im Wasser. Die Besucher tanzen dagegen auf der Wiese. Weitere Informationen gibt es im Internet (www.suedufer-festival.de). Tagestickets kosten im Vorverkauf 11 Euro, Wochenendtickets sind für 19,25 Euro erhältlich.

Dinkelscherben Das Dinkel 17 in Dinkelscherben findet von Donnerstag, 27., bis Sonntag, 30. Juli, statt. In diesem Jahr stehen unter anderem Rainer von Vielen, The Kickstarters, The Hyde Parkas und John Garner auf dem Programm. Weitere Infos bei Facebook: www.facebook.com/DinkelFestival

Wulfertshausen Das Festival Reggae in Wulf ist bereits eine Institution: Seit dem Jahr 2000 findet das Festival Jahr für Jahr in dem Friedberger Stadtteil statt. In diesem Jahr kommen die Fans der aus Jamaica stammenden Musikrichtung am Freitag, 28., und Samstag, 29. Juli, auf ihre Kosten. Zugesagt haben unter anderem Christopher Martin und Mono & Nikitaman. Infos im Internet: www.reggae-in-wulf.de. Tagestickets gibt es ab 18 Euro, Zwei-Tages-Tickets ab 29 Euro.

Langenneufnach Das Funky Forest Festival in Langenneufnach geht ab Freitag, 18. August, in die zweite Auflage: Dub à la Pub, Das Ding ausm Sumpf und das John Garner Trio treten dort unter anderem auf. Tagestickets sind ab 14.45 Euro, Wochenendticket ab 28,65 Euro erhältlich. Mehr Infos: www.funky-forest-festival.de.

Schwabmünchen Beim zweitägigen Jugend- und Popkulturfestival Singoldsand am Freitag, 25., und Samstag, 26. August, treffen sich Musikinteressierte aller Altersgruppen. Das Festival, das in der Schwabmünchner Innenstadt entlang der Singold stattfindet, wird von einer Projektgruppe der Stadt und einem ehrenamtliches Team von rund 170 Jugendlichen organisiert. Jugendvereinen wird dabei die Möglichkeit gegeben, selbst Geld für ihre Jugendarbeit zu verdienen. In diesem Jahr sind unter anderem Käptn Peng & die Tentakel von Delphi, Von Wegen Lisbeth und FM Belfast mit von der Partie (Infos: www.singoldsand-festival.de). Tagestickets sind ab 16 Euro, Zwei-Tagestickets ab 27 Euro erhältlich.

Entspanntes Feiern beim Singoldsand Festival Am Freitag startete das Singoldsand Festival in Schwabmünchen. Auf dem Gelände feierten die Besucher ganz entspannt bei schönem Wetter und guter Musik.

Was sonst noch geboten ist Neben den Musik-Festivals gibt es in der Region eine Reihe weiterer Open-Air-Veranstaltungen mit den unterschiedlichsten Ausrichtungen. So findet vom 25. bis 28. Mai das Augsburger Street-Food-Festival auf dem Gögginger Volksfestplatz statt. Am 3. Juni geht es beim Holi-Gaudy-Festival an der Augsburger WWK-Arena bunt zu. Die Gersthofer Kulturina lockt vom 4. bis 7. August unter anderem mit Stargast Christina Stürmer. Ein umfangreiches Programm bieten auch die Stadtfeste in Stadtbergen (24. bis 28. Mai) und in Neusäß (7. bis 9. und 13. bis 16. Juli). Beim Kultursommer auf Schloss Scherneck treten unter anderem Michl Müller, Willi Astor und Element of Crime auf.

Dritter Street Food Markt zieht wieder Tausende an Der Street Food Markt am Gögginger Festplatz ist wieder ein Magnet für tausende Besucher. Die Leckereien gibt's an mehr als 30 Ständen. Foto: Andreas Zilse

Lesen Sie auch:

Noch vier Wochen bis zum Modular: Das ist geboten

Südufer-Festival 2017 in Friedberg: Eine Bühne steht im Wasser