2017-02-17 22:37:00.0

Augsburg Feuer im Josefinum: Eine Frau verletzt

Großeinsatz am Krankenhaus nach einem Feuer in einem Patientenzimmer. Eine Evakuierung der Klinik ist aber nicht nötig

Großalarm für Feuerwehr und Rettungsdienste am Freitagabend in Oberhausen: Gegen 22 Uhr wurde ein Brand im Krankenhaus Josefinum gemeldet. Ein Großaufgebot an Einsatzkräften eilte an die Klinik. Wie sich herausstellte, war in einem Patientenzimmer in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ein Brand ausgebrochen.

Das Feuer breitete sich aber nicht weiter aus. Eine weibliche Person wurde verletzt. Der Rettungsdienst untersuchte vorsichtshalber noch 13 Personen auf eine Rauchvergiftung. Die Ermittlungen zur Ursache laufen noch. Eine Evakuierung des Krankenhauses war nicht nötig. (skro)