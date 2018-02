2018-02-18 10:40:47.0

Augsburg Feuerwehr rettet Bewohner aus drittem Stock

Zu einem Küchenbrand in Lechhausen wurde die Berufsfeuerwehr Augsburg in der Nacht auf Sonntag gerufen. In der verrauchten Wohnung befand sich noch jemand.

In einem Mehrfamilienhaus in Lechhausen war im Zimmer einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. Foto: Berufsfeuerwehr Augsburg