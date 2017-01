2017-01-14 12:36:50.0

Augsburg Feuerwehr rückt zu Brand in Maximilianstraße aus

Zu einem Brand in der Innenstadt ist die Berufsfeuerwehr am Mittag ausgerückt. In einem Haus, das derzeit renoviert wird, ist Feuer ausgebrochen.

In einem Haus in der Maximilianstraße ist ein Schwelbrand ausgebrochen. Foto: Annette Zoepf