Augsburg Firmenlauf 2017: Strecke im Video, Ablauf und Straßen-Sperrungen

Der Firmenlauf Augsburg 2017 zieht am Donnerstag wieder Tausende Läufer an. Wir zeigen die Strecke im Video und geben die wichtigsten Informationen zum Ablauf.

Der Firmenlauf in Augsburg wird 2017 noch einmal größer. Für den Termin am 11. Mai wurde das Limit von 10.000 auf 11.000 Teilnehmer angehoben - und die Veranstaltung ist bereits seit Mitte März ausgebucht. Die wichtigsten Fakten zum M-net-Firmenlauf:

Termin: Wann ist der Firmenlauf Augsburg 2017?

Termin der Veranstaltung ist am Donnerstag, 11. Mai 2017. Startzeit ist wie in den vergangenen Jahren auch um 19 Uhr.

Video: So verläuft die Strecke beim 6. M-Net-Firmenlauf

Die Streckenführung 2017 beim M-Net-Firmenlauf in Augsburg ist identisch mit der Streckenführung des vergangenen Jahres. Start und Ziel sind am Messezentrum. Von der breiten Messezufahrt aus rennt man an der Universität vorbei und durch das südwestliche Univiertel. Im Anschluss an einen Schlenker durch den Innovationspark wird auf der Bürgermeister-Ulrich-Straße gelaufen. Unweit der WWK-Arena werden die erwarteten 11.000 Teilnehmer die Hälfte der Distanz hinter sich haben.

Weiter geht es durch den neuen Stadtbezirk Göggingen-Ost. Der letzte Kilometer vor dem Zieleinlauf in der Messezufahrt verläuft auf der Friedrich-Ebert-Straße.

Hier zeigen wir die Strecke im Video:

Hier können Sie die Strecke des Firmenlaufs ansehen. Die 6,3 Kilometer lange Route führt vom Messezentrum aus an der Universität vorbei, durch das Univiertel, den Innovationspark und Göggingen-Ost zurück zum Messezentrum.

Eine Übersicht gibt auch unsere Karte:

Wie lang ist die Laufstrecke?

Es gilt diesmal eine Strecke von 6,3 Kilometern zu meistern.

Was müssen Autofahrer beachten?

Die Laufstrecke ist für Autos gesperrt. Auch heuer werden wegen der Veranstaltung sogar zwei Anschlussstellen der Bundesstraße 17 gesperrt: an der Friedrich-Ebert-Straße und an der Bürgermeister-Ulrich-Straße.

Wie sind Ablauf und Programm beim Augsburger Firmenlauf 2017?

17.30 Uhr: Beginn Unterhaltungsprogramm

18.15 Uhr: 1. Teil Open-Air Konzert "SM!LE"

19.00 Uhr: Start "6. M-net Firmenlauf Augsburg"

20.00 Uhr: 2. Teil Open-Air Konzert "SM!LE"

20.30 Uhr: Siegerehrungen

21.15 Uhr: 3. Teil Open-Air Konzert "SM!LE"

23.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Bis wann ist die Anmeldung möglich?

Die Anmeldefrist ist abgelaufen, das Limit an 11.000 Läufern wurde erreicht.

Was ist mit Anfahrt und Parken?

Die Anfahrt am 11. Mai erfolgt am besten über die B17 direkt zur Messe Augsburg. 2000 Parkplätze an der Messe sind vorhanden, außerdem gibt es 3000 weitere Parkplätze an der WWK Arena. Von dort fährt ein kostenloser Shuttleservice an die Messe und zurück.

Firmenlauf 2016: 8.000 Läufer trotzen dem Regen

Welche Volksläufe gibt es 2017 noch in Augsburg?

Pfeil-Waldlauf im Gögginger Wäldchen (29. Januar)

AOK-Straßenlauf im Siebentischwald (19. März)

swa-Halbmarathon im Siebentischwald (23. April)

M-net-Firmenlauf an der Messe (11. Mai)

Cross-Hindernislauf im Enduropark (28. Mai)

Sport-Scheck-Stadtlauf (28. Mai)

Frauenlauf an der Wertach (8. Juli)

Benefiz-Zoolauf im Zoo (14. Juli)

Jakobuslauf am Lech (22. Juli)

LEW-Nachtlauf um den Kuhsee (22. Juli) LEW-Kuhsee-Triathlon (23. Juli)

Staffelmarathon im Siebentischwald (3. September)

Sheridanpark-Meilen in Pfersee (24. September)

Pfeil-Waldlauf im Gersthofer Auwald (15. Oktober)

Hermann-Böving-Gedächtnislauf AOK-Winterlaufserie (11. November)

Nord-Südring-Lauf im Rahmen der AOK-Winterlaufserie (18. November)

Viktoria-Cross im Rahmen der AOK-Winterlaufserie (2. Dezember)

Weihnachtslauf im Rahmen der AOK-Winterlaufserie (17. Dezember)