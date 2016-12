2016-12-21 21:19:00.0

Fliegerbombe in Augsburg Fragen und Antworten: So soll die Evakuierung ablaufen

Am ersten Weihnachtsfeiertag muss die Augsburger Innenstadt wegen einer Fliegerbombe evakuiert werden. Was Sie zur Evakuierung wissen müssen. Von Michael Hörmann

Fliegerbombe in Augsburg: Wie soll die Evakuierung ablaufen?

Am 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag, werden die Augsburger Innenstadt sowie Teile von Lechhausen und des Textilviertels nach Angaben der Stadt evakuiert. Die Evakuierung findet ab 8 Uhr statt und dauert womöglich bis in die Nacht.

ANZEIGE

Wie lange ist mit der Sperrung zu rechnen?

Eine Prognose gibt es nicht, da die Antwort davon abhängig ist, wie sich die Entschärfung der Fliegerbombe entwickelt. Erfahrungen anderer Städte lassen den Schluss zu, dass mit mindestens fünf Stunden kalkuliert werden muss. Ab 10 Uhr – so der derzeitige Plan – soll der Sprengmeister im abgesperrten Gebiet mit der Entschärfung beginnen. Derzeit geht man davon aus, dass die Evakuierung wohl am späten Nachmittag wieder beendet werden kann.

Warum muss es ausgerechnet der Sonntag sein, an dem die Sperrung erfolgt?

Vertreter von Stadt, Polizei und Feuerwehr betonen, dass es sich bei der Evakuierung um eine groß angelegte Aktion handelt. Dazu bedarf es eines Vorlaufs. 32.000 Haushalte müssen informiert werden. Ein Krankenhaus und mehrere Altenheime müssen an diesem Tag geräumt werden. Eine kurzfristige Sperrung am Ende der Woche war angedacht, wurde aber verworfen.

Was spricht noch für den Sonntag?

Gerade in der Vorweihnachtszeit hätte eine Evakuierung mit den jetzt bekannten Ausmaßen massive Auswirkungen für das innerstädtische Leben. Wenn man weiß, dass der Königsplatz als zentraler Verkehrsknotenpunkt in der Schutzzone liegt, ist zu erahnen, was ein Stillstand von Bus und Tram am Freitag oder an Heiligabend bedeutet hätte. Viele Geschäfte in der Innenstadt, der Christkindlesmarkt und die City-Galerie als Einkaufszentrum hätten geschlossen werden müssen.

Hätte man nicht bis Dienstag, den ersten Werktag nach den Weihnachtsfeiertagen warten können?

Dazu heißt es, dass der Sprengmeister als Experte geäußert hat, dass ein allzu langes Warten nicht gut wäre. Außerdem gilt: An einem Werktag läuft auch in den Weihnachtsferien der normale öffentliche Betrieb. Zahlreiche Unternehmen, die im Bereich der Schutzzone liegen, hätten die Produktion nicht aufnehmen können. Der erste Feiertag wurde bewusst gewählt. So haben die Einsatzkräfte mit dem zweiten Weihnachtsfeiertag auch noch einen zusätzlichen Zeitpuffer.

Was müssen die Bürger, die in der Schutzzone leben, beachten?

Die Schutzzone am ersten Weihnachtsfeiertag muss bis 10 Uhr verlassen sein. Die Stadt bittet alle betroffenen Bürger, in dieser Zeit bei Familie und Freunden außerhalb der Schutzzone unterzukommen. Ab 8 Uhr werden Notunterkünfte in der Messe, Turnhallen und Schulen bereits stehen. Der FCA stellt auch die Räume in der Fußball-Arena zur Verfügung.

Wird kontrolliert, ob die Bürger die Häuser verlassen?

Die Zahl der 32.000 Haushalte lässt erahnen, dass die Polizei kaum an jeder Wohnungstüre klingeln kann. Stadt und Polizei appellieren aber eindringlich, sich an die Vorgaben zu halten. „Es ist keine Empfehlung, sondern eine eindeutige Anordnung“, sagt Polizeivizepräsident Norbert Zink. Die Beamten fahren intensiv Streife und werden jeden aus dem Gebiet verweisen.

Wer ist von der Fliegerbombe in Augsburg betroffen?

Die Schutzzone umfasst weite Teile der Innenstadt, des Textilviertels und Teile von Lechhausen im Radius von 1500 Metern rund um die Fundstelle (siehe Straßenverzeichnis hier). Hier leben rund 54.000 Menschen.

Was passiert am Sonntag ab 10 Uhr in der Schutzzone?

Es gilt ein Zugangsverbot. Die Polizei wird die Zufahrtsstraßen absperren. Auch die Beamten werden während der Entschärfung die Schutzzone verlassen.

Hätte man den Radius nicht kleiner halten können?

Die Sicherheitskräfte verweisen hier auf die Größe der aufgefundenen Fliegerbombe mit einem Gewicht von rund 3,8 Tonnen. Man will mit dem weit gezogenen Radius ausschließen, dass für Bürger eine mögliche Gefahr besteht. Es ist eine Frage der Abwägung: Ein kleinerer Radius hätte ein geringeres Sicherheitsaufgebot erfordert. Die Stadt hat sich aber klar positioniert. Zum Vergleich: Beim Fund einer 1,8 Tonnen schweren Bombe vor fünf Jahren in Koblenz lag der Sperr-Radius sogar bei zwei Kilometern.

Über 50.000 Menschen müssen die Augsburger Innenstadt verlassen. Es wird die größte Evakuierungsaktion in der Geschichte der Stadt Augsburg.

Welche Angebote macht die Stadt betroffenen Bürgern?

Es gibt Ausweichunterkünfte wie die Messe, Schulen und Turnhallen und in der WWK-Areana. Sie stehen am Sonntag ab 8 Uhr zur Verfügung. Die Stadt wird Busse einsetzen, um Bürger zu transportieren. Details dazu werden noch bekannt gegeben. Haustiere können in die Unterkünfte mitgebracht werden.

Wie sieht es mit dem Nahverkehr aus?

Der Königsplatz liegt in der Schutzzone. Damit ist klar, dass es am Sonntag definitiv ab 10 Uhr keinen Linienbetrieb von Bus und Tram gibt. Auch zuvor werden wohl kaum Fahrzeuge verkehren. Details wollen die Stadtwerke noch abstimmen.

Was macht die Energieversorgung?

In der Schutzzone wird das Gas abgestellt. Strom soll fließen. Die Stadtwerke wollen auch ihr Heizkraftwerk nahe des Vincentinums vorübergehend stilllegen.

Wo gibt es Informationen?

Stadt: Die Stadt informiert im Internet unter der Adresse augsburg.de/evakuierung. Dort gibt es den Stadtplan mit der Sperrzone und ein Verzeichnis der betroffenen Straßen. Zudem ist ab heute, 12 Uhr, ein Bürgertelefon geschaltet unter 0821/324-4444.

Polizei: Die Polizei informiert aktuell im Internet bei Facebook und beim Kurznachrichtendienst Twitter unter dem Kürzel „@polizeiSWN“.

augsburger-allgemeine.de: Wir informieren auf unserem Internetportal unter anderem mit einem Live-Ticker (siehe unten), aktuellen Berichten und Videos – unter anderem von den Pressekonferenzen.

Mehr zum Thema

Wir berichten im News-Blog über alle aktuellen Entwicklungen zur in Augsburg gefundenen Fliegerbombe.

Hintergründe zur Bombe: "Wohnblockknacker": Die größte Bombe, die bislang gefunden wurde

Evakuierung wird Mammutaufgabe: Mehr als 500 Polizisten im Einsatz: Evakuierung wird Großeinsatz

Unser Multimedia-Special erinnert an die Augsburger Bombennacht 1944