2017-01-07 05:46:00.0

Augsburg Freie Fahrt für Radler gibt’s hier noch nicht

Über die neuen Radler-Streifen in der Deutschenbaurstraße gab es erst politische Diskussionen. Jetzt gibt es Markierungen - auf denen Autos parken. Von Stefan Krog

Die gestrichelten gelben Linien sind seit ein paar Wochen auf der Deutschenbaurstraße in Pfersee angebracht. Sie signalisieren Autofahrern, dass auf den abmarkierten Streifen am Straßenrand Radler Vorrang haben. Doch die Fahrradfahrer haben von ihren neuen Schutzstreifen, über die politisch intensiv gerungen wurde, nur bedingt etwas: Sie sind nämlich noch meist von Autos zugeparkt.

In den neuen Angebotsstreifen hatte sich im Herbst ein politischer Streit gebündelt, der schon länger schwelt. Fahrrad-Verbänden und auch den Grünen gehen die Bemühungen für das städtische Projekt „Fahrradstadt 2020“ zu langsam. CSU und SPD sahen hingegen noch Diskussionsbedarf, als die Bauverwaltung von Referent Gerd Merkle (CSU) im Herbst die Idee mit den Schutzstreifen präsentierte. Denn damit fallen rund 30 Parkplätze von Anwohnern am Straßenrand weg. Als das Projekt auch im zweiten Anlauf im Bauausschuss des Stadtrats zu scheitern drohte und sich die Partner im Regierungsbündnis zofften, machte Merkle mit den Worten „Wir müssen endlich zur Fahrradstadt stehen“ den Vorschlag, die Streifen wenigstens mal für ein halbes Jahr zur Probe anzubringen.

Stadt beobachtet Situation

Vor Weihnachten wurden die Streifen angebracht und mit Fahrradpiktogrammen gekennzeichnet. Doch zumindest am Anfang wurden die Streifen von parkenden Autofahrern ignoriert, obwohl dort nicht geparkt werden darf. Extra Schilder sind nicht notwendig. Über die Weihnachtsferien hat sich die Situation etwas entspannt. Die Stadt kündigte bereits an, die Situation beobachten zu wollen. Laut Tiefbauamt gibt es in den Nebenstraßen genug Parkplätze für die Autos.

Ansonsten hat sich in den vergangenen Wochen – auch wenn das Wetter momentan nicht unbedingt zum Fahrradfahren einlädt, einiges getan. Am Vogeltor müssen Fahrradfahrer, die auf dem Graben Richtung Süden unterwegs sind, nicht mehr über den Gehsteig an der Bushaltestelle fahren. Auf dem kombinierten Fuß-/Radweg kam es mitunter zu Konflikten zwischen Radlern und wartenden Fahrgästen an der Haltestelle. Die Haltebucht für den Bus ist jetzt für Fahrradfahrer freigegeben. An der nahen Ampel gibt es jetzt auch eine eigene Signalisierung.

Bereits seit November gibt es an der Gögginger Brücke eine neue Regelung. Auf der Gögginger Straße wurde die Fahrradspur Richtung Rosenaustraße mitten zwischen den Fahrstreifen entfernt. Jetzt gibt es eine stärker vom Autoverkehr abgetrennte Spur mit eigener Ampelanlage. Schon seit dem Frühling gibt es an der an der Gögginger Brücke zur Einmündung Stettenstraße hin eine eigene Fahrradampel; sie wurde zuletzt durch eine größere Anlage ersetzt.

Markierung fehlt noch

In der Jakoberstraße wurden die neuen Schutzstreifen auf der Fahrbahn bereits im Herbst in Betrieb genommen. Allerdings fehlen hier noch Markierungen für die geparkten Autos. Sie sollen im Januar kommen, kündigt die Stadt an. Die Markierungen sollen für einen Sicherheitsabstand zwischen Radlern und den auf dem Gehweg parkenden Autos schaffen, damit Radler nicht durch sich öffnende Autotüren stürzen.

Im laufenden Jahr plant die Stadt als wohl augenfälligsten neue Maßnahme, in der Langenmantelstraße jeweils eine Spur für Autos zu streichen und diese den Radlern als Radweg zur Verfügung zu stellen.

Bis zum Jahr 2020 soll der Anteil des Radverkehrs in Augsburg von 17 Prozent (Jahr 2012) auf 25 Prozent gestiegen sein. Seit das Projekt richtig angelaufen ist, sind drei Jahre vergangen, wobei anfangs viel Zeit auf Konzeption und Planung verwendet wurde. Große Projekte gab es bislang noch nicht. Der Grottenau-Radweg entstand noch vor dem Start der Fahrradstadt 2020.