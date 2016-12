2016-12-29 12:14:00.0

Fliegerbombe Ganz Augsburg bangte, er nahm es gelassen

Luftkriegsforscher Hans Grimminger war sich sicher, dass bei der Bombenentschärfung in Augsburg alles gut geht. Warum für ihn Sprengmeister keine Helden sind. Von Lilo Murr

Natürlich waren auch Hans Grimminger und seine Frau froh, als sie die Nachricht von der gelungenen Bombenentschärfung am Jakobertor am Sonntagabend erreichte. Evakuiert war der im Bärenkeller lebende 71-Jährige nicht, überrascht hat ihn die gute Nachricht allerdings auch nicht. „Ich war mir sicher, dass die Zünder der Luftmine von Typ HC 4000 – 4000 englische Pound oder 1,8 Tonnen – entschärft werden können“. Informiert hat er sich den gesamten Tag im Internet.

Es gäbe, so Grimminger, inzwischen bei den Sprengmeistern viel Erfahrung mit unterschiedlichsten Bomben und dem Wissen, wie damit umgegangen werden muss. Für ihn sind, ganz im Gegensatz zu vielen Augsburgern, Sprengmeister keine Helden. „Die entschärfen heute eine Bombe, morgen einen Fabrikschornstein.“ Er weiß aus vielen Gesprächen: „Sie fürchten Bomben viel weniger als Granaten.“ Mit Letzteren gäbe es häufiger Unfälle, auch tödliche.

Der ehemalige Stadtrat weiß, wovon er spricht. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich, der als Kind in den Ruinen von Augsburg spielte, mit den Luftkriegen über Deutschland, durchforschte Archive in London und im amerikanischen Alabama, natürlich auch Akten im Augsburger Stadtarchiv.

Die Bombe, deren drei Zünder am ersten Weihnachtsfeiertag unschädlich gemacht wurden und die jetzt an einem sicheren Ort liegt, dürfte bei dem verheerenden Angriff der britischen Luftwaffe in der Nacht vom 25. auf den 26. Februar 1944 auf die Stadt gefallen sein.

Eine von insgesamt 336 dieses Typs. Es war der schlimmste Angriff auf die Fuggerstadt und jedes Jahr wird an die Bombennacht erinnert. Mehr als 800 Menschen verloren in dieser Nacht ihr Leben, Augsburg brannte und große Teile der Stadt lagen in Schutt und Asche. Muss man jetzt Angst haben, dass bald wieder evakuiert werden muss, weil eine neue Bombe „ausgebuddelt“ wird? Ausschließen, so Grimminger, kann man es nicht. Allerdings seien die meisten der britischen Luftmimen, wie die jetzt entschärfte, auch explodiert.

Dieses etwas andere Weihnachten in der Fuggerstadt hat er jetzt akribisch dokumentiert. Wenn sich im Herbst 2017 wieder der Arbeitskreis Luftkriegsforscher im Odenwald trifft, wird er über die Augsburger Fliegerbombe, deren Entschärfung und die Evakuierung einen Vortrag halten.