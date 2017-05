2017-05-21 18:43:00.0

Polizei Geburtstagsgesellschaft springt auf Autos herum

15 Jugendliche demolieren geparkte Autos und stellen das Video ins Internet.

Etwa 15 Jugendliche haben am Freitagabend den Geburtstag eines Freundes gefeiert und sind dabei auf geparkten Autos herumgesprungen. Wie die Polizei mitteilte fand sie am Tatort zwei Wagen mit deutlichen Dellen auf der Motorhaube. Im Bereich der Carl-Schurz-Straße traf sie dann mehrere der Jugendlichen an und kontrollierte sie. Ein 17-Jähriger rannte dabei davon, konnte aber gestellt werden. Wie sich herausstellte, hatten die Beteiligten ihre „Feier“ mit dem Handy gefilmt und auf Snapchat veröffentlicht. Der von den Jugendlichen angerichtete Schaden an den Fahrzeugen kann noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte sich möglicherweise aber im unteren vierstelligen Eurobereich bewegen. Weitere Zeugen, sowie mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0821/3232610 zu melden. (att)