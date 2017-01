2017-01-24 10:12:54.0

Augsburg Gefährlicher Riss: B17 in den Nächten teilweise gesperrt

Auf der Bundesstraße 17 in Augsburg muss vorerst jede Nacht eine Spur gesperrt werden. Es strömt Grundwasser auf die Fahrbahn, das bei der klirrenden Kälte schnell gefriert. Von Norbert Staub

Zwischen 20 Uhr und 6 Uhr in der Früh steht auf der B17 im Bereich der Ausfahrt Ackermann-Straße in Fahrtrichtung Süden nur eine Fahrbahn zur Verfügung. Grund hierfür ist ein Riss in der Grundwaserwanne.

Bei der klirrenden Kälte hat sich der Beton in der rund 30 Jahre alten Wanne so stark zusammengezogen, dass es zu dem Riss kam. Als Folge strömt Grundwasser auf diie Fahrbahn - und das wird bei den derzeit herrschenden Minustemperaturen schnell zu Eis, sodass sich die Fahrbahnen in Rutschbahnen verwandeln.

"Tagsüber kriegen wir das geregelt. Unsere Leute sind immer wieder vor Ort und streuen Salz, sodass sich kein Eis bildet. Aber zwischen 20 Uhr 6 Uhr mussten wir eine Spur sperren", sagt Josef Weber, Leiter des Tiefbaumts Augsburg. Ab 6 Uhr, wenn der Berufsverkehr einsetzt, wird die Sperre wieder aufgehoben, sodass die Autofahrer auch im Bereich Ackermann-Straße auf zwei Spuren in Richtung Süden fahren können.

Keine Vollsperrung auf der B17 während der Sanierung

Solange es so kalt bleibt, wird das auch erstmal so bleiben. "Wir müssen abwarten, bis es wieder etwas wärmer wird, und können dann anfangen, den Riss zu suchen und versuchen, ihn zu schließen", so Weber.

Droht dann eine Vollsperrung der B17? "Nein", sagt Tiefbaumats-Chef Weber: "Wenn überhaupt muss eine der beiden Spuren während der Reparaturarbeiten gesperrt werden. Und das legen wir dann in die Zeit von 9 bis 15 Uhr - also außerhalb des Berufsverkehrs."

