2017-07-07 11:14:25.0

Augsburg Gericht verurteilt Foltermörder zu lebenslanger Haftstrafe

Piotr S. hat seine Freundin aus Eifersucht gefoltert und tot geprügelt. Wie lange muss er jetzt mindestens im Gefängnis bleiben? Von Jörg Heinzle

Es war Mord: Piotr S., 32, ist am Freitagvormittag vor dem Augsburger Landgericht zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden, weil er seine Freundin gefoltert und zu Tode geprügelt hat. Die Tat spielte sich am 25. Oktober vorigen Jahres in einer Unterkunft für überwiegend aus Polen stammende Leiharbeiter in Großaitingen (Kreis Augsburg) ab. S. war von Eifersucht getrieben, weil er fälschlicherweise dachte, seine Freundin betrüge ihn. Die lebenslange Haftstrafe bedeutet, dass ein Verurteilter erst nach 15 Jahren im Gefängnis die Chance hat, auf Bewährung freizukommen.

Kurz vor Prozessende hatte der Gerichtsmediziner die Verletzungen des Opfers, Marlena P., 33, geschildert. Dabei wurde deutlich, dass die Tat noch brutaler war, als es der Angeklagte gestanden hatte. Im Gesicht der Frau waren massive Schwellungen und Blutergüsse zu sehen. Einblutungen gab es auch am Hals, am Oberkörper und im Genitalbereich. Rund 20 Rippen waren gebrochen, dazu kamen Brüche des Brustwirbelkörpers und zweier Lendenwirbelfortsätze. Marlena P. starb an einer starken Hirnschwellung, der Blutkreislauf im Hirn war unterbrochen.

ANZEIGE

Tritte und abrasierte Haare zur Strafe

Piotr S. hat gestanden, dass er Marlena P. in seinem Zimmer in einer Arbeiterunterkunft in Großaitingen mit Schlägen traktiert hat. Zur Strafe für die angebliche Affäre hat er ihr teilweise die Haare abrasiert. S. sagt, er habe seine Freundin dazu bringen wollen, dass sie den Namen des Liebhabers verrät. Das konnte sie aber wohl gar nicht. Die Ermittlungen haben ergeben, dass sie Piotr S. treu war.

Mehrere Verletzungen am Körper der Getöteten deuteten darauf hin, dass der Angeklagte das Opfer "sehr wahrscheinlich" auch noch mehrfach getreten hat, sagte der Rechtsmediziner Dr. Randolph Penning. Dazu kommt eine Verbrennung an einem Fuß von Marlena P., die nahe legt, dass der Täter sie mit einer glühenden Zigarette quälte.

Der Psychiater Richard Gruber hielt den Angeklagten für voll schuldfähig. S. sei zwar von wohl grundloser Eifersucht getrieben gewesen. Aber eine "felsenfeste Überzeugung", auch wenn sie falsch sei, sei nicht unbedingt ein Wahn. Staatsanwältin Martina Neuhierl sagte, Piotr S. habe einen "absoluten Besitzanspruch" erhoben, den er rücksichtslos mit Gewalt durchsetzen wollte. Und selbst Verteidiger Klaus Rödl ging im Plädoyer davon aus, dass die Tat ein Mord war. S. habe seine Freundin nicht töten wollen. Er habe durch sein brutales Vorgehen ihren Tod aber billigend in Kauf genommen.