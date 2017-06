2017-06-16 13:50:04.0

A8 "Halber Golf" erregt Aufmerksamkeit der Polizei

Dass ein halbes Auto auf der Autobahn 8 unterwegs ist, passiert nicht alle Tage. Die Polizei hielt das Fahrzeug an.

Ein skurriles Gefährt hat vor einigen Tagen auf der A8 die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich gezogen. Ein Auto zog einen halben Golf hinter sich her. "Den halten wir mal an", dachten sich die Beamten der Autobahnpolizei Gersthofen, wie es im Facebook-Post der Polizei heißt.

An einem Rastplatz bei Streitheim wurde das Gespann dann unter die Lupe genommen. Die Polizisten hatten letztendlich daran nichts auszusetzen. "Der mobile Strandkorb Marke 'Eigenbau' in Golf Cabrio-Optik war absolut ordnungsgemäß zugelassen." Die Polizei wünschte dem "kreativen Bastler" gute Weiterfahrt und viel Spaß am Strand. ina